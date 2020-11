Cambios para el Bulevar

Noviembre 09, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-09 Por: Editorial .

El Bulevar del Río es un espacio público que no debería estar relacionado con la rumba, el licor, el ruido y la inseguridad.



Sin embargo, en eso se convirtió lo que en principio fue pensado como un lugar para ser disfrutado por los caleños, sus familias y los turistas;

para el esparcimiento con actividades artísticas y culturales o para facilitar el recorrido por el centro histórico de la ciudad.



Lo que se impuso fue el desorden ocasionado por las ventas ambulantes y la invasión del espacio, por los expendios de licor que no tienen permiso, por los ladrones que aprovechan el descuido en el que cayó el Bulevar, por la suciedad y por la irresponsabilidad de muchos quienes lo visitan.



Ahora la solución que se da es prohibir la venta de licor, lo que está bien en la medida en que se formó la idea de que era un lugar para la rumba, pero no es suficiente; la intervención tiene que ser integral para que se le devuelva el sentido al Bulevar.



Para ello hay que tomar medidas que incentiven la apertura de sitios dedicados a actividades culturales como el teatro, salas de exposición de arte, talleres de pintura.



También se debe promover la instalación de restaurantes que reflejen la vocación gastronómica de la ciudad y estimular las prácticas deportivas que aprovechen ese espacio ideal que recorre la ribera del río Cali.



Y por supuesto hay que garantizar la seguridad, para que quienes lo visiten se sientan tranquilos y confiados.



Si no se hacen los cambios que se necesitan, el Bulevar del Río seguirá padeciendo el caos actual.