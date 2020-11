Atención a San Andrés

Noviembre 05, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-05 Por: Editorial .

Lo que está pasando en el archipiélago de San Andrés y Providencia tras el coletazo del huracán ETA es una verdadera tragedia.



Al menos 40 familias debieron ser evacuadas porque sus viviendas colapsaron y otras 123 propiedades resultaron gravemente afectadas.



Las inundaciones y los bloqueos por caídas de árboles continúan en diferentes zonas de San Andrés, mientras el puente Lover’s Lane, que une a Providencia y Santa Catalina, colapsó y tendrá que ser reconstruido.



Y como si fuera poco, cuatro días después del paso del huracán, aún hay sectores sin servicio de energía.



Frente a la emergencia por la que atraviesa San Andrés, ni el Gobierno Nacional ni los colombianos pueden ser indolentes, y en lugar de mandar funcionarios de segundo orden lo que se debe hacer es atender el desastre como se debe.



Son 80.000 isleños, que ante todo son colombianos, quienes la están pasando mal no solo por los estragos de un fenómeno natural que por fortuna apenas los rozó.



Es así mismo el sistema precario de salud que no atiende las necesidades de la población, más la crisis económica y el consecuente desempleo que ocasionó el encierro de meses a una isla que vive del turismo, y también el coronavirus que no le ha dado tregua.



Por ello, lo que sucede en San Andrés y Providencia no se puede manejar a control remoto; la Nación tiene que hacer presencia, ayudar a su gente y solucionar rápidamente los problemas que padecen.