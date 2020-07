Al mal tiempo, buena cara

Julio 05, 2020

La temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas que vienen a las cálidas aguas del Pacífico colombiano por esta época para aparearse y dar a luz, será atípica por cuenta de la emergencia sanitaria.



Si las condiciones del confinamiento no cambian, será difícil que la industria turística reabra pronto, lo que significará que las yubartas no tendrán visitantes y podrán quedarse tranquilas durante el tiempo que dura su migración.



Ello golpeará a quienes trabajan en el sector y esperan las mejores ganancias entre los meses de julio y septiembre cuando las ballenas llegan a nuestro mar.



Pero como de todas las crisis se aprende, la comunidad de Buenaventura que labora en el turismo está aprovechando la situación para hacer un trabajo positivo.



Con el acompañamiento de la CVC se actualizan los protocolos de avistamiento, lo que no se hacía desde el 2001.



De paso están comprometidos en mejorar los aspectos de bioseguridad que les permitan estar mejor preparados para cuando regresen a sus labores.



La educación ambiental es otro de los propósitos, por ello los consejos comunitarios, las asociaciones de lancheros y los hoteleros se reunen para sensibilizarse en la protección de las ballenas y emprender acciones como retirar del mar las redes de pesca que significan un peligro para ellas.



Eso es ponerle buena cara al mal tiempo, y aprovecharlo para que cuando se levanten las restricciones que protegen la salud de los colombianos, el avistamiento de las yubartas se haga de forma más segura y responsable.