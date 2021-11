Ahora, los semáforos

Noviembre 11, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-11

Por:

Editorial .

Cali no puede estar más tiempo expuesta al caos que pretenden generarle los hasta ahora desconocidos.



Con los semáforos de la ciudad, que apenas se están arreglando luego del vandalismo que se presentó durante el paro, está sucediendo lo mismo que con el MÍO: los están acabando a balazos y a pedradas para dañar los que están buenos o impedir que entren en funcionamiento los que se están reparando.



Según lo informó el Secretario de Seguridad del municipio, detrás de esos hechos estarían grupos que a través de las redes ofrecen pagar entre 10 y 15 dólares a quien destruya un semáforo, una cámara de fotomultas o una de seguridad.



La amenaza es muy clara y ahora que se conoce lo que sucede, hay que perseguir a los culpables y judicializarlos para que respondan por el daño que ocasionan a la tranquilidad de los caleños y el orden de la ciudad.



Que no pase lo mismo que con el MÍO; desde abril se han dañado cerca de 400 buses y aunque según las autoridades hay indicios, aún no se sabe quienes están impulsando los ataques.



Los bienes públicos se deben resguardar, más cuando prestan servicios esenciales para la comunidad.



Ataques como los de los semáforos y el MÍO están afectando a todos los ciudadanos, y frente a esa situación el Estado, que es el encargado de proteger el bien común, debe hacer lo que le corresponde para evitar que cumplan sus tenebrosas intenciones.