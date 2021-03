A seguir cuidándose

Febrero 28, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-28 Por: Editorial .

A un año del comienzo de la pandemia del Covid-19 en Colombia y de las medidas que se hicieron necesarias para enfrentar a ese enemigo desconocido, empieza a bajar el nivel de tensión que produjo.



El confinamiento obligatorio se va aliviando para permitir que la mayoría de los sectores retomen sus actividades, y se abolieron disposiciones que ya se sabe no son eficientes para evitar los contagios, como los tapetes de limpieza para zapatos o la toma de temperatura a la entrada de centros comerciales y almacenes.



También es una realidad que durante las últimas semanas los niveles de contagio han disminuido, tanto en Colombia como en el mundo, ya sea en razón de la inmunización que avanza en la mayoría de los países o de las medidas de control que continúan vigentes.



Son buenas noticias que sin embargo no pueden llevar a bajar la guardia frente a un virus mutante y del que aún no se conoce a ciencia cierta su comportamiento.



El Covid-19 sigue existiendo y estará entre nosotros por un largo periodo de tiempo, entonces no se puede olvidar que hay formas eficientes de protegerse, como usar el tapabocas, mantener la distancia, lavar constantemente con jabón las manos y procurar no salir si no es necesario.



Por ahora, la emergencia sanitaria en Colombia se prorroga por dos meses más, hasta el próximo 31 de mayo, lo que significa que la población debe seguir cuidándose y evitar así que llegue el tercer pico de contagio que preveen los expertos, con su carga de malas noticias para todos.