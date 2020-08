A salvar el fútbol profesional

Agosto 07, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-07 Por: Editorial .

El fútbol es de las actividades más golpeadas en estos momentos en Colombia.



A la suspensión de ese deporte debido a la pandemia del coronavirus se suma el espectáculo triste de las acusaciones de corrupción tanto en la Dimayor como en la Federación, así como la pelea eterna entre los dirigentes de los clubes.



Son ya seis meses sin fútbol profesional en el país y los aficionados se alejan, mientras reciben en sus televisores lo mejor del fútbol mundial, que a diferencia de lo que sucede en Colombia sí se reactivó hace varias semanas.



Mientras tanto acá y pese a los anuncios frecuentes aún no se sabe cuándo ni cómo se reiniciará la Liga o siquiera si será posible hacerlo.

Esos son los principales líos que recibe el nuevo presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, elegido en reemplazo de Jorge Enrique Vélez.



A la parálisis en la que se encuentra el fútbol colombiano se suma la quiebra de la inmensa mayoría de los equipos -que no es de ahora pero se ha agudizado por la emergencia-, como lo demuestra la orden de liquidar el Cúcuta Deportivo por incumplimiento con los pagos que violan la ley de reestructuración a la cual se acogió.



Y los futbolistas no ven la hora de irse de los equipos nacionales pues aquí se agotan sus posibilidades.



Es un cuadro de verdad sombrío, que requerirá del liderazgo de Jaramillo para unir los esfuerzos que saquen adelante el fútbol profesional colombiano.