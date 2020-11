A recomponer el camino

Noviembre 19, 2020

Las dos derrotas sufridas por la Selección Colombia con Uruguay (en Barranquilla 0-3) y Ecuador (en Quito 6-1) mostraron un equipo desmoralizado, sin actitud y poco digno de defender la camiseta amarilla en las eliminatorias a un Mundial.



A ello se sumaron supuestos enfrentamientos entre jugadores que implicaban a James Rodríguez, los cuales fueron desmentidos ayer por el propio jugador del Everton y capitán del combinado nacional mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales.



Sean verídicos o no los supuestos enfrentamientos, la Selección Colombia debe corregir todo lo que esté funcionando mal, porque está en juego la clasificación a Catar 2022 y en marzo recibirá la visita de Brasil, el mejor equipo de las eliminatorias, y luego irá a Asunción para enfrentar a Paraguay, que se encuentra parcialmente clasificado.



Para entonces, la Federación Colombiana de Fútbol deberá haber resuelto si se queda Carlos Queiroz, o quién será su sucesor si es cesado de sus funciones.



La Selección necesita jugadores que sientan la camiseta y que sean dignos representantes de nuestra nación, además de dirigentes que no estén sindicados por la Justicia y sean capaces de orientar el que es uno de los símbolos de Colombia.



El camino hacia Catar es largo y este es el momento de recomponer el paso de una Selección que debe ser alegría para los colombianos y no frustración.