A defender el Jarillón

Julio 20, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-20

Por:

Editorial .

Detrás de los intentos de invasión al Jarillón del río Cauca hay organizaciones delincuenciales bien montadas que es necesario desenmascarar y judicializar.



No se explica de otra forma que en un día se intenten levantar 1500 cambuches y se encuentren materiales que podrían costar 100 millones de pesos.



O que se evite esa invasión, las autoridades destruyan lo que se montó y a la mañana siguiente aparezcan 300 personas más queriendo apoderarse de otro tramo del dique.



Cali ha hecho un gran progreso al recuperar en los últimos 8 años 20 de los 26 kilómetros que abarca el Jarillón y hacer el refuerzo que se necesita para evitar el colapso de ese muro natural que contendría un eventual desbordamiento del río.



Con el Plan Jarillón también se ha podido reubicar y entregar nuevas viviendas a 3100 familias, lo mismo que se hará en los próximos meses con las 1700 que aún faltan.



Por ello hay que protegerlo de quienes están interesados en generar de nuevo el caos, que engañan con falsas promesas y manipulan a poblaciones vulnerables como la de los migrantes venezolanos para que invadan lo recuperado.



Y no se puede dilatar más la decisión de invertir los recursos que se requieren para hacer allí un gran parque lineal que sirva de pulmón natural y a la vez lugar de recreación para el oriente de Cali.



Para eso están las autoridades, para defender esas obras, evitar que las invadan y proteger a un millón de caleños que quedarían expuestos a las inundaciones del río Cauca si no se cuida el Jarillón.