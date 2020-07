A cumplir los protocolos

Mientras la Administración Municipal anuncia la reapertura del sector de Pance, donde se adelantan los protocolos de bioseguridad para que los caleños puedan ir a hacer deporte, once parques de la ciudad fueron intervenidos el fin de semana porque no se están respetando las disposiciones sanitarias.



La ciudadanía ha solicitado que en medio del confinamiento se le permita salir a ejercitarse durante más tiempo, por ello en Cali se han ampliado los horarios y dispuesto las medidas para que esas actividades se hagan de manera segura.



Para que así se mantengan es necesario que todos respeten las normas, y que cada quien sea responsable por su cuidado y por el de aquellos con quienes se encuentre en los parques, de lo contrario se deberán cerrar los espacios destinados a ese fin, como ocurrió durante el puente festivo.



En el caso de Pance, habrá que hacer una estricta vigilancia para garantizar que quienes lo visiten cumplan los protocolos y los horarios establecidos.



También para que se cuide y se puedan conservar las mejorías que se han evidenciado en el río y en sus alrededores durante estos cuatro meses de confinamiento.



Ojalá quienes suelen visitarlo hayan tomado conciencia del daño que le pueden causar y que los puestos de control sirvan para que no se convierta de nuevo en un muladar, lleno de basuras y contaminación.



Los parques son espacios para el sano esparcimiento, que durante un buen tiempo deberán visitarse con las precauciones necesarias y de paso aprender a cuidarlos.