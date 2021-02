A Cali hay que cumplirle

Enero 31, 2021 - 11:55 p. m. 2021-01-31 Por: Editorial .

La entrega de las obras viales del sur de Cali se anuncian un mes sí y al siguiente también, pero la realidad es que los plazos siguen sin cumplirse.



Si se entrega un puente, falta la señalización; si el cruce está listo, los semáforos no funcionan; si se habilita un tramo de la carretera, los senderos peatonales no están listos.



Es así como las obras que se necesitan para descongestionar a la ciudad en un sector que desbordó su capacidad vial por el desordenado desarrollo urbanístico, siguen siendo un cuello de botella para la movilidad.



Las responsabilidades por los retrasos se tienen que determinar y a la administración municipal le corresponde velar porque se concluyan los trabajos en los plazos establecidos, sin más sobrecostos que los presentados hasta ahora.



La ciudad necesita que se le cumpla con todas y cada una de las obras emprendidas en el sur, con la ampliación de vía a Jamundí y la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali, para que se acabe de una vez con la congestión que lleva más de diez años presentándose en la zona.



Si cabe alguna sanción al contratista por los incumplimientos, se debe imponer, pero lo primero es que las fechas de entrega no se sigan postergando mes a mes como sucede desde el 2019, año en que se debían concluir los trabajos.



A Cali hay que responderle.