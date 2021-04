Una Semana Santa después

Hace un año, cuando el mundo ya había enmudecido ante una pesadilla que todavía no termina, hombres y mujeres de todo el orbe se estremecieron ante la imagen de un Papa solitario ante la inmensidad vacía de la Plaza del Vaticano. Era el impacto de ver un Pontífice agobiado, como todos los habitantes de la Tierra, por la incertidumbre de un futuro en el planeta ante la aparición del Covid-19.



Entonces Francisco recurrió al pasaje evangélico de la barca que se hunde mientras Jesús duerme, para invitarnos a reconocer que estábamos “todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”.



Un año después y con el coronavirus aún vigente, vale la pena preguntarse qué tan unidos están los seres humanos en el propósito de ganarle la batalla a la pandemia y si esta emergencia sin precedentes en el mundo moderno ha servido para privilegiar el bienestar colectivo sobre el individualismo dominante en los últimos tiempos.



Pero la respuesta no parece ser la que el Pontífice anhelaría que se produjera luego de su conmovedora bendición Urbi et Orbi, en la que también llamó a reflexionar sobre “cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad” y sobre “esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos”.



Lo cierto es que una Semana Santa después, cuestiones de gran calado, como que la Organización Mundial de la Salud tenga que hacer recurrentes llamados a las naciones desarrolladas para que permitan que los países de escasos recursos también puedan tener pleno acceso a la vacuna contra el coronavirus, así como la ausencia de pequeñas causas como el adecuado y permanente uso del tapabocas, parecen demostrar que es poco lo que se ha avanzado en aquella tarea de construir un mejor hábitat para todos, de cuidar la Casa Común.



Tal vez es por eso que durante esta Cuaresma el tema central de reflexión del Papa Francisco ya no ha sido la pandemia. A fuerza de imperiosa necesidad, ha vuelto a implorar que cesen las guerras, como la de Siria, que ya cumplió una década, y que se cuide el agua que queda en el planeta, ese pasaporte único a la supervivencia humana.



Eso porque tan perturbador como los más de 2,5 millones de fallecimientos que el virus ha causado en todos los continentes hasta hoy es que los sobrevivientes de tan poderoso enemigo siguen produciendo y padeciendo los mismos problemas que antes de que el covid apareciera.



De ahí que el llamado del Santo Padre en esta ocasión haya vuelto a ser más amplio: “Solo si logramos mirarnos entre nosotros, con nuestras diferencias, como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano”.



Lo dijo en su reciente viaje a Iraq, pero es el mismo mensaje que ha dado durante de sus ocho años de pontificado, como muestra fehaciente de que a pesar de la adversidad, él todavía tiene esperanza en el mundo, la misma fe que los cristianos ven en el Resucitado, objetivo de estos días santos.