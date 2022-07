¿Un mundo insensible?

Julio 18, 2022 - 06:20 a. m.

Siete millones de personas han sido desplazadas de sus destruidos lugares de habitación a causa de la invasión de Ucrania por la Rusia de Vladimir Putin. Ese horrendo resultado, que se suma a los miles de civiles asesinados por misiles y fuego deliberado del ejército ruso, debería ser la muestra más estremecedora sobre las consecuencias de una guerra de la que aún hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón real, fuera de las intenciones del presidente Putin por revivir el imperio soviético.



Europa democrática se ha movilizado para acoger esa increíble oleada de seres humanos que durante seis meses se han tenido que desplazar por toda la geografía de ese continente en busca de abrigo, de comida, de condiciones dignas para su existencia. De otra parte, la destrucción de la economía ucraniana por la guerra de su vecino ha significado para el mundo consecuencias imprevisibles como la posible hambruna que se desatará ante el bloqueo de los alimentos que salen de allí o deben salir de los puestos destruidos y atravesar el mar Negro, sitiado claro está por el poderío militar de Rusia.



Las consecuencias las empiezan a pagar los países de África que deberían recibir los millones de toneladas de alimentos que están retenidas en Ucrania y, junto con el petróleo y el gas, son usadas por el gobierno ruso para contestar el bloqueo económico de Occidente y presionar con las hambrunas a las cuales somete a pueblos enteros y necesitados que no deberían ser víctimas del conflicto ucraniano. Son otros treinta millones de hombres, mujeres, niños y adultos mayores los que ahora convierten en rehenes y fichas de un ajedrez mortal, donde no parece contar la dignidad humana.



Y el mundo pregunta dónde está la Organización de Naciones Unidas, esa ONU que nació en 1948 como esfuerzo multilateral para evitar las guerras que causaron decenas de millones de muertes en las dos confrontaciones mundiales del Siglo XX. Porque ya no es suficiente con las alertas y los comunicados de su múltiple y enorme burocracia que parece incapaz de actuar para impedir lo que es un verdadero crimen contra la humanidad.



Es lo mismo que ocurrió con los diez millones de personas desplazadas por la guerra en Siria, con los más de seis millones de venezolanos que han tenido que abandonar su patria ante la destrucción de su país a manos de la dictadura que ahora encabeza Nicolás Maduro, con lo que han padecido millones de cubanos ante la tiranía comunista. En fin, el desplazamiento de millones de latinoamericanos en busca de oportunidades, muchos de los cuales se agolpan en las fronteras de los Estados Unidos pues las economías de sus países son incapaces de generar el empleo, el bienestar y la estabilidad que les deberían ofrecer sus gobiernos.



La situación humanitaria en muchas partes del planeta es bien difícil. Infortunadamente, quienes padecen esa tragedia parecen ser fichas de un juego en el cual se define el equilibrio mundial, se imponen las ideologías y la delincuencia se convierte en válvula para escapar de un destino signado por las carencias, el hambre y la insensibilidad de quienes pueden resolverlas.