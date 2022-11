Un Mundial de polémica

Noviembre 19, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-19

Por:

Editorial .

Qatar pone a rodar hoy la pelota de un Mundial cuestionado como pocos en la historia por cuenta de la corrupción que antecedió su designación y la violación de los derechos humanos en el país asiático.



Han sido tan abundantes e implacables las críticas, que ayer el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, tuvo que salir al corte en rueda de prensa. El dirigente cuestionó la doble moral de Europa, a la que llamó “hipócrita” por los cuestionamientos al trato a los trabajadores migrantes y el colectivo Lgtb, particularmente.



“Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador migrante. Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bullying”, afirmó de manera enérgica.



“Lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y deberíamos pedir perdón por dar lecciones. Vine (a Qatar) hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores”, argumentó.



Las declaraciones de Infantino atizaron la polémica, en la que han terciado cantantes que se han bajado de la ceremonia de inauguración protestando, además, por el trato que el país islámico les da a las mujeres. Hasta ayer eran inciertos los detalles de los artistas que participarían en el certamen, del que sí hará parte el colombiano Maluma, quien en territorio qatarí abandonó en la mitad una entrevista cuando fue cuestionado por su participación, argumentando que iba a disfrutar de la música y del fútbol, y que nada podía hacer contra las determinaciones de las autoridades locales ni la violación de los derechos humanos.



Cifras oficiales dan cuenta de la muerte de unos 6500 trabajadores extranjeros durante la organización del Mundial .



Lo cierto es que, en medio de una tensa calma, la Copa comenzará hoy con el duelo entre Qatar y Ecuador, y los ojos del ‘planeta fútbol’ estarán puestos en el Mundial, seguramente con la polémica en el olvido con el paso de los días y el protagonismo de las grandes figuras y selecciones que están en competencia.



En el plano deportivo, habrá muchas expectativas. Será la última oportunidad para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de alzar el único trofeo que no tienen en sus vitrinas. Suramérica, representada por Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, tratará de recuperar un trono que le es esquivo desde hace 20 años, y que hoy está en poder de Francia. Jóvenes figuras buscarán emular la hazaña del francés Kylian Mbappé, quien con 19 años se coronó campeón en el Mundial pasado. Tres mujeres han sido designadas para arbitrar por primera vez. Un balón con un microchip marcará casi de manera instantánea los fuera de lugar.



Y de lo que suceda desde hoy en Qatar estará pendiente el mundo entero, que no puede ser, por supuesto, ajeno a todas las críticas que anteceden este certamen, cuyo costo alcanzó los 220 mil millones de dólares. La posta la reciben Estados Unidos, Canadá y México, que en el 2026 harán el siguiente, ojalá con menos polémicas y cuestionamientos.