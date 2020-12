Un año sorpresivo

Diciembre 25, 2020

Nada hacía prever el 1 de enero de 2020 que este sería un año marcado por desastres y medidas drásticas como la de tener a 7500 millones de personas confinadas por la aparición de un virus, o que un huracán arrasara la isla de Providencia. Lo positivo, que se demostró cómo el planeta es capaz de recuperarse en un corto tiempo si se le deja de hacer daño. Lo malo, que aún así no nos hacemos responsables.



El año comenzó con el fuego consumiendo a Australia. Durante cinco meses las llamas arrasaron 12 millones de hectáreas, cegaron la vida de 451 personas, mataron a un millón quinientos mil animales y liberaron 700 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera.



Ya en ese enero el mundo se empezaba a preocupar por un virus aparecido en la provincia china de Wuhan, que se propagaba con rapidez por Asia y Europa y se trasladaba al continente americano ante el escepticismo de sus gobernantes. El encierro forzado fue la solución urgente a la que echaron mano para tratar de detener lo que ya en marzo era considerado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.



Si para la humanidad el Covid-19 se tradujo en enfermedad y muerte, para el medio ambiente fue el principio de una redención inesperada que no se supo aprovechar. Bastó que en Venecia, Italia, se suspendiera el turismo para que el agua de sus canales volviera a ser transparente y la vida regresara a ellos. Familias de delfines nadando en la bahía de Cartagena; las aguas azules y cristalinas en Santa Marta; familias de zorros y micos aulladores paseando por las calles de Cali, fueron algunos milagros que permitió el nuevo coronavirus.



Las buenas nuevas no duraron, ni fue posible mantener la reducción de emisiones de gases causantes del cambio climático. Más se demoró el mundo en relajar el encierro como medida imprescindible para su recuperación económica, que en reaparecer los reportes ambientales negativos.



Este también fue el año del récord en número de huracanes en el Atlántico, con 30 formados entre junio y noviembre. En los estertores de la temporada, a Colombia le tocó por primera vez uno devastador: Iota, que se formó en las aguas cada vez más calientes del Caribe, se fortaleció en un tiempo inusitado y se convirtió en un ciclón tropical de categoría 5 que arrasó con las islas de Providencia y Santa Catalina, mientras causó estragos graves en San Andrés.



Más incendios, como los que acabaron en septiembre con dos millones de hectáreas de tierras y dejaron decenas de muertos en California, Oregon y Washington, en los Estados Unidos; inundaciones en Asia y América; plagas devastadoras en África; temperaturas récord de 54,5 grados centígrados. Todos fueron desastres que le costaron al mundo US $187.000 millones en este 2020. A ello se suman la deforestación constante, la devastación de ecosistemas, el calentamiento llegando a los máximos niveles y provocando el aumento de calor en los océanos o generando el deshielo en el Ártico y la Antártida.



Y mientras todo sucede, las naciones y los líderes hacen compromisos que poco se cumplen, un Acuerdo de París contra el cambio climático que en cinco años no ha trascendido el papel y la indiferencia como el mayor enemigo del medio ambiente.



Ojalá, el cambio llegue en el 2021 para defender nuestro planeta.