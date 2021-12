Un año para el recuerdo

Diciembre 29, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-29

Por:

Editorial .

El 2021 se va como un año que nuevamente le ha dejado grandes satisfacciones al deporte colombiano y sienta buenas bases para conseguir el éxito también en la próxima temporada.



Fue un año clave en el deporte de alto rendimiento que ratificó el talento de las grandes figuras colombianas en el concierto internacional y puso en el escenario nuevos nombres a tener en cuenta.



Mariana Pajón hizo historia al conquistar su tercera medalla olímpica, esta vez la de plata, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que debieron posponerse para este año que termina por cuenta de la pandemia del covid. Es la primera deportista colombiana en alcanzar tres preseas olímpicas, teniendo en cuenta las logradas en Río 2016 y Londres 2012. Sin duda, una gran campeona del BMX.



Esa no fue la única alegría colombiana en los Olímpicos de Tokio. Allí, Anthony Zambrano consiguió la única medalla, hasta el momento, lograda por el atletismo colombiano de velocidad. Anthony se colgó la medalla de plata en los 400 metros.



También en el atletismo, en marcha, Sandra Lorena Arenas se hizo a la plata en Tokio, mientras que el vallecaucano Luis Javier Mosquera dio cuenta de su talento con las pesas, consiguiendo ese mismo metal en las justas olímpicas. Ese resultado augura la búsqueda del oro para los Juegos de París 2024 para Luis Javier.



Y hay que destacar, desde luego, el bronce de Carlos Ramírez en el BMX, y los siete diplomas olímpicos conseguidos por Juan Sebastián Muñoz (golf), Mercedes Pérez (pesas), Santiago Rodallegas (pesas), Juan Sebastián Cabal (tenis), Robert Farah (tenis), Yuberjen Martínez (boxeo) y Céiber Ávila (boxeo).



El ciclismo también le dio grandes satisfacciones al deporte colombiano. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019, ratificó sus excelsas condiciones y se subió a lo más alto del podio en el Giro de Italia, una de las tres grandes competencias de ruta del mundo.



El fútbol, por supuesto, trajo igualmente buenas noticias, pero la más destacable es el sitio que pisa hoy el guajiro Luis Díaz, máxima figura de la Selección Colombia en la Copa América y artillero del torneo, con cuatro tantos, al lado de Lionel Messi. Además, fue el autor del mejor gol del certamen, una tijereta contra Brasil, que ha sido nominado al Premio Puskas. Luis es buscado por grandes clubes de Europa.



Y no se podría dejar por fuera la realización de los Juegos Panamericanos Junior en Cali, donde la ciudad, después de 50 años de los Panamericanos de 1971, ratificó que su espíritu deportivo y sus condiciones de buena anfitriona no se han perdido. Además, en este certamen la delegación colombiana fue segunda.



Para el 2022 se vienen importantes retos con la Selección Colombia y la búsqueda de su cupo en el Mundial de Catar, la Copa América Femenina -que tendrá a Cali como sede principal- y la participación de los equipos colombianos en Libertadores y Suramericana, entre otros. Pero este 2021 que se va, ha sido un año para el recuerdo.