Ucrania: ¿habrá invasión?

Febrero 20, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-20

Por:

Editorial .

La tensión en Ucrania y sus alrededores sigue creciendo, al punto en que las alertas son cada vez más específicas. En el fondo, el pulso entre Estados Unidos, Europa y Rusia sigue creciendo y la posibilidad de una guerra sigue latente, pese a los esfuerzos diplomáticos por contener las tensiones y evitar la confrontación.



Lo que existe es una confrontación que empezó a cuajarse cuando Ucrania solicitó su incorporación a la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y creció cuando fue derrotado y destituido un presidente prorruso y la Rusia de Vladímir Putin invadió y se apropió de la península de Crimea, sin que tuviera una respuesta categórica de Occidente, lo que lo ha animado para respaldar los movimientos separatistas en las provincias de Donetsk y Lugansk, donde ya van 14.000 muertos.



Ahora, la presión se produce por el compromiso de Europa y los Estados Unidos de proteger y apoyar a Ucrania en caso de una invasión, mientras Rusia ve a ese país como su colchón a través de la historia para defender su frontera occidental de un ataque como los ocurridos en las épocas de Napoleón en 1812 o del nazismo en 1941. Lo que hay entonces es un potencial conflicto entre las grandes potencias cuyo detonante es el país que sirve de frontera y ahora es objeto de la voracidad de Putin y su intención de mantenerlo bajo su influencia y control.



Pero hay mucho más. Cuando se recuerda la insistencia de Putin en su solicitud de limitar la presencia de la Otan en Europa del Este, y se registra el ejercicio militar de la última semana que incluyó el lanzamiento de los misiles de última generación desarrollados por Rusia y el que esos ejercicios se hayan ampliado a Bielorrusia, lo cual cierra la amenaza contra Ucrania, bien puede deducirse que lo que existe es un pulso por reclamar el reconocimiento de Europa y Estados Unidos de su poder e importancia en el equilibrio del mundo de hoy.



Por eso aún existen esperanzas de que las movidas de Putin son apenas un 'bluff', y de lograr un acuerdo diplomático para detener la guerra en Ucrania, no obstante el lenguaje que tanto el presidente Joseph Biden como el primer ministro de Gran Bretaña están utilizando al denunciar la preparación de Rusia para invadir a Ucrania. Acuerdo que debe llevar a concesiones que permitan rebajar la tensión, reconocida hoy por el presidente de Finlandia como más peligrosa incluso que la guerra fría en las épocas de la extinta Unión de Repúblicas Socialista Soviética.



Es pues un conflicto que ya no es propiciado por ideologías, pero sí tiene que ver con la ambición de Putin de ser tenido en cuenta al momento de tomar decisiones que afecten el equilibrio económico y político con Europa y Occidente. Y, a no dudarlo, en todo ello está influyendo la necesidad del nuevo zar ruso de estabilizar la economía de su país.



De las negociaciones que se realizan con los mandatarios de Estados Unidos, Francia y Alemania dependerá el que se detenga la invasión de Ucrania por Rusia, lo que desencadenaría una guerra de incalculables consecuencias para la humanidad en el Siglo XXI.