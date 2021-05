Terrorismo contra el Valle

Mayo 26, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-26

Por:

Editorial .

El Valle es objetivo principal del terrorismo y necesita de las decisiones del Estado para recuperar su vida.



Ese clamor debe ser escuchado. Durante las últimas semanas, sus habitantes, sus ciudades, sus trabajadores, sus empresas, sus vías, han sido las víctimas de lo que parece ser un bien estructurado plan para causar zozobra. Primero Cali, luego Buga, Jamundí, Buenaventura, Cartago y ayer Tuluá han padecido el vandalismo que destruye sus bienes públicos y privados, que siembra la anarquía y deja muertes y desolación, aprovechando el confuso y prolongado ambiente de incertidumbre ocasionado por un paro que completa un mes y no parece tener una solución que salga de la mesa de diálogo instalada por el Gobierno Nacional.



Es el terrorismo vestido de protesta social que instaura bloqueos, que desafía a los ciudadanos y ataca de manera sistemática las alcaldías o, como ocurrió el pasado martes, incendia el Palacio de Justicia de Tuluá e incendia en vías de Florida un bus en el que se transportaban trabajadores de un ingenio azucarero. Antes había desatado la furia contra la capital vallecaucana, había bloqueado las vías y los túneles de la carretera hacia Buenaventura y obligado a la reacción de la Fuerza Pública.



Y entre tanto, se despliega un enorme aparato de desinformación y de manipulación de los Derechos Humanos en la espesa burocracia internacional para acusar a nuestras autoridades legítimas de impedir el libre ejercicio de la protesta social. A ello se prestan no pocos mandatarios locales y abundantes dependencias de los organismos internacionales para los que no parece digna de atención y de rechazo la violencia que padecen los vallecaucanos.



Esa situación debe terminar. Como se lo han expresado al presidente Iván Duque la Gobernadora del departamento y miembros del bloque regional de congresistas, el Valle necesita y exige medidas efectivas para detener el ataque del terrorismo. También lo exigen millones de personas que están en peligro, quienes padecen el cierre de las empresas, las privaciones derivadas de los bloqueos y la desaparición de empleos y formas de vida, que tampoco aceptan el que se insista en crear “corredores humanitarios” un eufemismo que disfraza la renuncia a hacer prevalecer la libertad en Colombia.



Esa libertad está amenazada en el Valle y al Estado le corresponde restaurar la vigencia de la ley y recuperar los derechos de todos los vallecaucanos. Aunque la Fuerza Pública ha realizado una enorme labor en su defensa, está más que claro que se deben tomar medidas más efectivas para evitar la anarquía y el terror que se ha venido expandiendo por nuestra geografía.



Ya no basta de visitas y declaraciones. La Constitución Nacional le otorga al Ejecutivo medidas de excepción para restaurar el orden y proteger a los colombianos. Y para anticiparse a los tenebrosos designios de un terrorismo que no da tregua, acompañado de quienes pretenden justificar fechorías apelando a la protesta social y a los Derechos Humanos, o tratando de neutralizar el legítimo y necesario accionar del Estado. Por ello es hora de actuar en defensa de la vida, honra y bienes de los vallecaucanos.