Terror en la frontera

Marzo 29, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-29 Por: Editorial .

Cinco mil doscientos venezolanos han huido de Venezuela a Colombia a causa de la guerra desatada entre una de las disidencias de las Farc y Fuerzas Armadas del vecino país. Así, la región de Arauquita se convierte en epicentro de un drama humanitario originado en la protección que la tiranía encabezada por Nicolás Maduro le ofrece a toda clase de delincuentes y narcotraficantes que aprovechan la tolerancia para escapar de la justicia contra sus fechorías.



Según lo narran quienes hoy son víctimas de la alianza entre delincuentes y militares venezolanos, los miles de hombres, mujeres, niños y ancianos atravesaron el río Orinoco huyendo de los bombardeos de quienes persiguen a los integrantes del grupo comandado por alias Gentil Duarte, quienes hasta la semana pasada transitaban a sus anchas por Venezuela, donde escapaban de la persecución de la Fuerza Pública colombiana, luego de cometer sus crímenes. Y en donde tenían sus rutas para mover el narcotráfico, protegidos por autoridades venezolanas.



Todo indica que perdieron el favor del régimen bolivariano cuando no se pusieron de acuerdo con la otra disidencia comandada por alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez, este último jefe del equipo negociador de las Farc en los acuerdos de La Habana. Fue entonces cuando la dictadura tomó partido, atacó a la otra disidencia y produjo su reacción, lo que a su vez desencadenó una nueva respuesta de los militares bolivarianos y el enorme desplazamiento que llegó a Colombia en menos de tres días.



Ahora, Maduro acusa a Colombia, a la CIA y a todo el mundo democrático de querer invadir su territorio, como si ya no estuviera invadido por los delincuentes y narcotraficantes que tolera a lo largo de la frontera, usándolos a su vez para amenazar a nuestro país. Es la victimización tradicional de una tiranía para la cual no parece contar la tragedia de sus connacionales pues solo le preocupa mantener el poder a como dé lugar.



La verdad es que a Colombia le ha tocado asumir la responsabilidad de acoger a más de dos millones de venezolanos que huyen de su patria, arruinada por la revolución bolivariana. Y ahora debe recibir a quienes buscan abrigo ante la guerra entre criminales colombianos que se tomaron el suelo venezolano y en la cual su gobierno ya tomó partido.



Es una nueva fase del conflicto que se vive en la frontera, causado por el narcotráfico y la criminalidad que ya no respeta los límites comunes protegida como está por un régimen que se pasa por la faja el derecho internacional. Un conflicto que desafía el sentido común que ordena a los Estados unir sus esfuerzos para proteger a la ciudadanía y rechazar y perseguir a los criminales.



Esa es la verdadera dimensión de lo que ahora está ocurriendo en los llanos de Apure, lo cual se extiende hasta el Catatumbo y el Amazonas y tiene como rehenes a los propios venezolanos víctimas de un drama humanitario del cual aún no se conocen sus verdaderas dimensiones. Un desafío constante de la dictadura encabezada por Maduro y su cúpula militar que abusa de sus ciudadanos y obliga a actuar con precaución para evitar la guerra que pretende el dictador vecino.

