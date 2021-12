Solidaridad necesaria

Diciembre 13, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-13

Por:

Editorial .

Los mil venezolanos que a diario emigran de su país son la radiografía de un problema que afecta a todos menos a la dictadura que gobierna en la nación suramericana. Esa diáspora, que se agudizó en los últimos cinco años, la ha asumido el resto del mundo, en especial los países vecinos que han abierto sus puertas a cerca de seis millones de refugiados.



Colombia conoce bien cuál es el costo de recibir a sus vecinos venezolanos que han huido de la miseria a la que los tiene sometidos el régimen chavista y cuya estrategia es expulsar a sus ciudadanos. Son dos millones de migrantes que se han quedado de manera permanente en nuestro país y para cientos de miles más ha sido el lugar de paso en la búsqueda de destinos que les brinden las oportunidades que les niega su nación.



Como se lo ha reconocido la comunidad internacional, nuestro país es ejemplo de la solidaridad y el compromiso con quienes han sido sometidos a las peores condiciones económicas, sociales, de salud y de seguridad por su gobierno, y no han tenido opción diferente a huir de su patria. El Estatuto Temporal de Protección que cobija a los venezolanos que ingresaron antes de enero de este año así como a quienes lleguen en los siguientes dos años, permite su regularización, saber cuántos son y brindarles las condiciones para que se estabilicen y puedan comenzar una nueva vida con las mínimas garantías como son el acceso a la salud, a la educación y a conseguir un trabajo legalmente.



Es lo que se espera que puedan hacer otras naciones, en especial las de América Latina que reciben la mayor parte de esa carga migratoria, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y que no cesará mientras en Venezuela se mantengan las actuales condiciones propiciadas por el régimen. Por ello la necesidad de que la comunidad internacional apoye con recursos para que se puedan solventar los costos de acoger a esa diáspora.



Se calcula que en el 2022 serán 7,1 millones de venezolanos los que habrán salido de su país, de los cuales 6,1 millones estarán en América Latina y el Caribe. Para atenderlos, la Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones, están pidiendo US$1790 millones para enfrentar ese éxodo que se califica como el mayor que ha vivido el continente. Es lo que se necesita para respaldar a las organizaciones e instituciones que trabajan con los migrantes venezolanos y para facilitar su integración así como su protección en los países de acogida.



Es de esperar que se consigan los aportes solicitados a la comunidad internacional, lo que hará posible atender un drama que afecta ya a siete millones de seres humanos, a quienes no les ha quedado opción diferente a huir de las precarias condiciones a las que los tiene sometidos la dictadura que impera en Venezuela y que hoy los tiene desperdigados por el continente. Es la generosidad que se requiere para proteger los derechos humanos de quienes son expulsados por la destrucción de su nación y la miseria a la cual la han condenado y arriesgan su vida en busca de la protección y las oportunidades que necesitan con desespero.