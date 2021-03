Siguen las restricciones

Marzo 25, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-25 Por: Editorial .

A partir de mañana comienza la temporada de la Semana Santa, que para muchos significa unas pequeñas vacaciones. Este año, como sucedió en el 2020, se debe llamar a la prudencia para evitar que se conviertan en una ocasión para propiciar una ola de contagios del Covid-19.



No obstante haber transcurrido ya un año, subsiste el temor a la propagación del virus que provocó esta pandemia, el proceso de vacunación apenas ha comenzado y falta un tiempo prudencial para que los riesgos se reduzcan. Por eso tienen sentido las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional y que han sido acogidas por la mayoría de municipios y departamentos del país, incluidos el Valle del Cauca y Cali.



Aunque los índices de la pandemia se redujeron, existe la preocupación de una tercera ola, es decir, un recrudecimiento de la enfermedad que hasta ahora deja 62.500 colombianos muertos y cientos de miles en cuidados intensivos. No es un capricho que se decida imponer un nuevo toque de queda que irá hasta el próximo 5 de abril. Son disposiciones que si bien pueden afectar algunas actividades y aumentan las consecuencias para sectores importantes en la generación de ingresos y trabajo para millones de colombianos, son necesarias para evitar lo que puede ser otra arremetida contra la salud.



Aunque el desplazamiento entre municipios y departamentos no presentará ninguna restricción, el llamado es para que en lo posible los colombianos permanezcan en sus hogares y no viajen si no es necesario. Y está pendiente que la Administración de Cali defina si impondrá de nuevo el pico y cédula en la ciudad para evitar aglomeraciones en el comercio.



A la Iglesia Católica y a los cultos que tradicionalmente celebran estas fechas, hay que reconocerles su compromiso con los momentos que vive el país porque de forma prudente han suspendido las procesiones y actos litúrgicos que atraen a un número importante de feligreses, mientras han dispuesto transmisiones vía internet, redes sociales o televisión para quienes quieran seguirlos.



No es tampoco el momento para que se mantengan tradiciones como el ascenso en jueves y viernes santo a los cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey. Ni la pandemia permite tales aglomeraciones ni se puede dejar a un lado las afectaciones que está causando en la ciudad este fuerte invierno, especialmente en las laderas de Cali. La prudencia es el mejor aliado para evitar posibles tragedias.



Para los católicos y en general para el mundo cristiano esta es una semana de recogimiento y reflexión, así como también significa una época de descanso para la mayoría de la población. No obstante, y aunque sin la dureza de lo ocurrido hace un año, las medidas contra la pandemia que significan protección para la salud y la vida, tendrán que aplicarse por las autoridades.



Entendiendo la carga que para todo el país han significado las medidas de emergencia, y reconociendo los graves problemas que han causado en los bolsillos de las familias, por ahora es necesario pensar primero en la defensa de la vida y la salud. La responsabilidad de conseguirlo es de toda nuestra sociedad.