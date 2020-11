Sí es posible

Noviembre 01, 2020 - 06:55 a. m. 2020-11-01 Por: Editorial .

Luego de las peores estadísticas sobre desempleo y caída de la economía en su historia, Colombia empieza a transitar el camino de la recuperación. Que deberá acentuarse en el futuro próximo a no ser que se deba tomar la decisión de volver a un confinamiento estricto para enfrentar el rebrote de la pandemia.



Hace tres meses, el desempleo en Colombia llegó al 22% y en Cali al 27,5% de la fuerza laboral. Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, las cifras bajaron al 15,8% y al 22,2% respectivamente, es decir, el país ha generado 3,7 millones de empleos en tres meses, 43,4% de los cuales son trabajadores independientes y 38,4% aquellos vinculados a empresas.



Ello es consecuencia directa de la reapertura social que no debe calificarse como un milagro pero sí demuestra la fortaleza de la economía. Y podría decirse que no refleja toda su capacidad de recuperación pues aún existen actividades y sectores afectados por lo que se ha denominado el aislamiento selectivo. A la espera de las cifras sobre crecimiento del PIB, la caída del desempleo da para pensar en una reactivación importante.



El caso es que nuestro país, como casi todo el mundo, ha recibido un duro golpe en el 2020, necesita recuperarse y tiene con qué hacerlo.

Para lograrlo han sido fundamentales las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las autoridades monetarias para irrigar liquidez y capacidad financiera, tanto como el interés y el compromiso de los colombianos en tratar de recuperar las pérdidas causadas por un fenómeno súbito que sorprendió al planeta y aún gravita de manera importante sobre la salud de los seres humanos.



Es esa amenaza la que siembra incertidumbres sobre lo que debe hacerse mientras llegan las soluciones que permitan superar el peligro que significa el Covid-19. Con lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, producto de una apertura acelerada, el riesgo de que aquí se produzca el rebrote no puede descartarse.



El asunto entonces es estar preparados para evitar al máximo un nuevo confinamiento que agravaría una crisis aún no superada, causando enormes consecuencias para la sociedad. La respuesta está en hacer que los colombianos cumplan las medidas de protección que reducen el contagio y eviten las aglomeraciones y congestiones que se convierten en los mejores propagadores del mortal virus.



En ese orden de ideas es necesario preguntarse qué sentido tiene convocar a marchas y protestas de carácter político o partidista cuando lo que está en juego es la salud de toda la nación. Entendiendo la libertad que existe para expresar inconformidades, aumentadas sin duda por la crisis que atraviesan el país y el mundo, y la imposibilidad de reprimir esas expresiones democráticas, es momento para la reflexión que lleva a poner el interés general y el bien común por encima de las ambiciones políticas o partidistas.



Las cifras indican que la recuperación está en camino y que Colombia tiene la capacidad para superar los estragos que a su sociedad le ha causado la pandemia. Es la oportunidad para que todos sus estamentos remen para un solo lado y sus ciudadanos actúen con responsabilidad.