Seguridad, clamor de Cali

Diciembre 06, 2020 - 06:55 a. m. 2020-12-06 Por: Editorial .

Ante el aumento de los casos de delincuencia que han aparecido durante los últimos meses en Cali, la labor de la Policía Metropolitana ha sido destacable. Sin embargo, es necesario que se continúe el esfuerzo, en especial de las autoridades municipales para fortalecer la defensa de la ciudad frente los peligros que aparecen.



Los hechos, conocidos y denunciados por la ciudadanía, son ya de común

ocurrencia, en especial, en los asaltos a los lugares de residencia y en las calles. En muchos casos, son generados por organizaciones que como la que fue capturada el viernes pasado, tienen hasta 42 integrantes, entre los que se cuentan varios policías. O como lo ocurrido en un banco ubicado en el barrio Santa Rita cuyos cajeros electrónicos fueron dinamitados, robo que fue frustrado por la reacción oportuna de la Policía.



Y no se debe dejar por fuera los delitos de gran envergadura desarrollados por las organizaciones criminales que han convertido a la ciudad en el epicentro donde manejan los recursos y la logística del narcotráfico que afecta al suroccidente colombiano. Así mismo, la amenaza del microtráfico que abastece el consumo de sustancias ilegales y la consecuente y constante guerra entre quienes se disputan ese negocio es la gran impulsora de los homicidios en la capital vallecaucana.



Igualmente, están a la orden del día las quejas y las denuncias de atracos en las calles por grupos de motociclistas a plena luz del día, así como los raponazos o el hurto de celulares. Frente a ello debe destacarse la queja según la cual el 70% de las cámaras de seguridad en sitios públicos y pertenecientes al municipio están fuera de servicio, lo que de por sí dificulta la labor de la Policía y el control a la delincuencia.



Todas esas circunstancias son causantes de una sensación de inseguridad en la ciudadanía, y de impotencia, así, repetimos, se destaque la labor de la Policía Metropolitana. Y no parece suficiente el anuncio de traer 500 efectivos adicionales durante el mes de diciembre.

Lo que se requiere es un esfuerzo mayor de las autoridades municipales para apoyar con recursos esa labor contra la delincuencia que crece y atemoriza a los caleños.



En momentos como estos, la presencia del Estado es vital para preservar la tranquilidad en una ciudad de casi tres millones de habitantes. Por ello, es contradictorio que faltando tres semanas para terminar el año, la ejecución del presupuesto de seguridad no llegue al 60%, y que el del año entrante se haya reducido en un 19% con respecto al 2020.



Sin duda, el aporte del Gobierno Nacional debe ser proporcional a la amenaza que para Cali significa la presencia de las organizaciones de narcotráfico en la región. Pero ello no debe ser usado como argumento para disminuir los recursos que el gobierno local debe destinar a la seguridad de la ciudad y de sus comunidades.



Y no es un asunto de oposición política o de desconocer lo que se ha hecho hasta ahora. Es ante todo el reclamo de miles de caleños que han sufrido esa violencia y demandan la reacción coordinada y decidida de sus autoridades para protegerlos de la inseguridad que los acecha.