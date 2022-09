Rodrigo Lloreda

El 2 de septiembre Rodrigo Lloreda Caicedo hubiese cumplido 80 años. Murió a los 57. En días de incertidumbre sobre el presente y futuro de la Nación, pienso en él y en qué estaría cavilando y, no es fácil advertirlo. Pero a juzgar por sus ideas y actuaciones en vida, no dudo estaría preocupado. Y, ante todo, no se quedaría callado. Sus principios y la suerte de Colombia prevalecían sobre las malquerencias derivadas de sus opiniones.



Estaría preocupado con la política de paz. No porque fuese enemigo de la paz, pues no lo fue. Es más, lideró la búsqueda de la misma en Centroamérica. Pero, siendo Ministro de Defensa advirtió de los riesgos del cese al fuego bilateral y de las zonas de distensión como estrategia de inicio de los diálogos con las Farc. El tiempo le daría la razón. Seguro vería con intranquilidad la repetición de errores del pasado en el proceso que se inicia.



Estaría preocupado con la política exterior. No porque no fuese resuelto en el manejo de las relaciones internacionales. De canciller no dudó en ser firme ante Estados Unidos cuando lo ameritó e insertó al país en los No Alineados. No consentiría, sin embargo, la violación de los derechos humanos en Nicaragua y el restablecimiento de relaciones con Venezuela sin un mínimo de condiciones siendo la primera que no prohijara más al ELN.



Estaría preocupado por las Fuerzas Armadas. No porque temporizara con los errores a su interior y con la violación de la ley por parte de algunos de sus integrantes. Pero tenía clara su importancia para la seguridad y el orden y para la estabilidad de la democracia. Sería crítico del descabezamiento masivo de oficiales y advertiría de la posibilidad real de que las Fuerzas Militares y de Policía terminen humilladas, cooptadas y politizadas.



Estaría preocupado por las invasiones de tierra. Siempre consideró necesario hacer de este un país de propietarios, en las ciudades y en el campo y, con el desarrollo del sector agrícola y pecuario. Es más, abogaría por el derecho a la protesta. Pero no violando la ley impunemente, ni atropellando los derechos de los demás a la vida, al trabajo y a la propiedad privada. Exigiría el ejercicio de la autoridad; no en el discurso, en el territorio.



Estaría preocupado por el cuestionamiento del modelo económico. Era consciente de la necesidad de la intervención del Estado para corregir asimetrías e inequidades propias del mercado, pero confrontaría el discurso contra evidente de ser un modelo fracasado y encendería alarmas ante los vientos de una economía planificada, de un gran Estado proveedor de bienes y servicios y de unas fuerzas del mercado cercenadas por el miedo.



Finalmente, estaría muy preocupado por el suroccidente del país, su región. Aplaudiría el liderazgo del sector empresarial, académico y social en épocas de crisis. Pero, estaría contrariado al ver cómo la guerrilla, el narcotráfico y los indígenas se han tomado el Cauca y amenazan al Valle ante la indolencia de los gobiernos nacionales y el resto del país y ante la iniciativa absurda de secesión territorial del Litoral Pacífico con fines electorales.



Días antes de su muerte dijo: “me preocupa la suerte de mi país, mi patria. Hice todo lo posible por servirle; en mi región, en la educación de las nuevas generaciones, en el manejo de su política externa, y en su preparación para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre ella”. Luego agregó: “esas labores nunca se completan, pero habrá generaciones nuevas, fuertes, vigorosas que no dejarán que la patria se disuelva”. ¿Será? Aún duele su deceso prematuro. Su voz se estaría escuchando, igual sus preocupaciones.