¿Regresa el terror?

Septiembre 13, 2021 - 11:55 p. m.

El ataque que dejó cinco soldados muertos y ocho más heridos en una guarnición militar ubicada en Arauquita es otro intento por llevar de nuevo a Colombia a las tristes épocas en las cuales la Fuerza Pública era el objetivo de la violencia. Con esa táctica se creó en la Nación la sensación de pesimismo y de inseguridad que hoy pretenden sembrar los grupos de terror en el territorio nacional.



Ese ataque no es algo inesperado. Hace algunos meses fue la Brigada 30 del Ejército Nacional ubicada en Cúcuta donde se infiltraron con un carro bomba y causaron desgracias. O en el Catatumbo, en las cordilleras del Valle, en el Cauca, en el Pacífico, en el norte de Antioquia, donde parece resurgir la estrategia de atacar a los militares y policías, como en las oscuras épocas en las cuales las Farc secuestraban, detonaban explosivos o masacraban con actos terroristas a quienes tanto ayer como hoy deben proteger a la sociedad.



Es como si nuestro país regresara en el tiempo, y volviera la sensación de alarma que queda cuando la Fuerza Pública es objeto de esos ataques, y no tuviera los recursos técnicos, militares y en especial de inteligencia para anticiparse a la barbarie que la ha puesto de nuevo en la mira de sus fechorías. Y si bien es claro que muchos de tales hechos han sido planeados en Venezuela y dirigidos desde allá aprovechando la tolerancia y complicidad de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, son cometidos en Colombia y asesinan a colombianos.



Por ello debe haber la reacción de los estamentos gubernamentales y de los Altos Mandos para confrontar como corresponde lo que es sin duda una oleada de terrorismo con la cual se atenta contra los uniformados, se secuestra a militares que en muchos casos son asesinados. Con ello, además de causar el dolor de las familias y la indignación de la sociedad, también se está sembrando la sensación de impotencia e inseguridad entre los colombianos.



Y no podemos regresar a ese pasado oscuro que tantas tragedias le produjo a nuestra Nación, en el cual se perdió la vida de uniformados que murieron defendiendo la democracia en Colombia. Por ello, así como debe investigarse hasta la saciedad la autoría del atentado en Arauquita, al igual que el secuestro y asesinato del subteniente Cristian Carlderón en inmediaciones de Sevilla en el Valle, es deber del Estado impedir que tenga éxito esa estrategia de los criminales.



Es indudable que detrás de esa amenaza está el inmenso poder del narcotráfico que hace todos los intentos a su alcance por eliminar las barreras que le impiden operar a sus anchas e imponer la violencia para neutralizar la reacción del Estado. Pero, así como es promovido por la delincuencia común, detrás de él están organizaciones como el Eln, las llamadas disidencias de las Farc y la mano de la tiranía que gobierna a Venezuela, todos interesados en sembrar la zozobra y debilitar a nuestra Fuerza Pública.



Por ello, es el momento de respaldar a los policías y militares de Colombia en su lucha contra el crimen organizado. Pero también, de exigir las medidas que se requieran para evitar que regrese el terrorismo a sus cuarteles y a nuestro país.