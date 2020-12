Reflexionar para cambiar

Diciembre 23, 2020

“Parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos”.



En marzo, el mundo se estremeció ante un atribulado Papa Francisco que, solitario en la inmensa plaza de San Pedro, imploraba al Cielo ante los estragos de la pandemia. Una imagen tan conmovedora como los millones de muertes que el Covid-19 ha causado en la Tierra.

Pero la bendición ‘Urbi et Orbi’ y el simil que el Pontífice estableció entonces con el pasaje evangélico que muestra a los discípulos temorosos porque la barca en la que Jesús duerme parece hundirse, deben significar un renacer en medio de la incertidumbre. El suyo fue un llamado a remar juntos, a tomar conciencia de que nos necesitamos unos a otros, no solo para enfrentar al coronavirus y a las otras pandemias que desde antes ya afectaban a la Humanidad.



En efecto, el hambre, la destrucción de la naturaleza, el menosprecio por la vida, la falta de oportunidades y de respeto por el otro son solo algunas de las enfermedades sociales de las que ha hablado Francisco. Son las que aparecen cuando las personas imponen sus intereses sobre los demás, olvidando que la supervivencia es un asunto colectivo.



Queda claro así que, más allá de religiones, ideologías y demás cuestiones culturales, es necesario que hombres y mujeres nos sobrepongamos ante el temor que generan los ‘virus’ y entendamos que el valor de la vida y el cuidado de la Casa Común que le dejaremos a las nuevas generaciones debe ser el norte de la especie humana.



Un norte que se asienta muy bien en los valores cristianos de la fe, la esperanza y la caridad cuando dejan de ser meras palabras bonitas para transformarse en normas de comportamiento que, a través del testimonio, invitan a creyentes y no creyentes a encontrar en el otro, en la otra, el verdadero sentido de la existencia, aquel que nos da paz en medio de tribulaciones como la actual, porque permite vislumbrar que nada se gana con vacunarnos contra el coronavirus si no nos inmunizamos contra el egoísmo, la sed de venganza, el deseo desmedido de acumular riqueza y poder y la pérdida de la vida como el valor más sagrado.



Es por eso que, en medio del dolor por los seres queridos que la pandemia se llevó, lo sucedido este año nos debe llamar a la reflexión. Para entender que no es el calendario el que se tiene que acabar sino nosotros los que debemos cambiar “mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo” para hacer de este un mundo mejor.



A eso nos invita la Doctrina Social de la Iglesia y el Mandamiento del Amor, pero también esa fuerza natural y genuina que nos inclina a reconocer la mutua y justa interdependencia de la que nos habla el Papa.

Si no nos empecinamos en acallarla con el desamor y la injusticia, podremos sanarnos de todo aquello que nos separa como sociedad y que, tanto o más que el covid, amenaza la familia humana y el planeta.



¡Feliz Navidad!