Razones para el optimismo

Septiembre 05, 2021 - 06:55 a. m.

2021-09-05

Por:

Editorial .

La recuperación de la economía colombiana es real y se reflejan ya en las cifras del empleo, en los indicadores sobre el crecimiento y en la actividad que se siente en todas las ciudades. Es el momento para seguir adelante con más empeño, la manera de dejar atrás la crisis que produjeron la pandemia del Covid-19 y los intentos por paralizar a la nación que se tradujeron en violencia, vandalismo y miedo.



Sin duda, reconocer una tasa del 14,3% de desempleo en julio no es la mejor noticia. Pero cuando se produce después de los desastres que sobrevinieron desde marzo de 2020 cuando hubo que decretar el aislamiento social y la consecuente parálisis, esa cifra indica una recuperación del 5,9% frente a lo ocurrido hace un año.



Ese resultado es a su vez consecuencia del 17,6% de crecimiento en la actividad económica que se produjo en el segundo trimestre del 2021, según el Departamento Nacional de Estadística. Y debe adicionarse que, según estimativos de algunas entidades que miden esos indicadores a diario, el crecimiento en agosto puede haber superado esas cifras. De confirmarse ese dato, y de mantenerse hasta el final del año, Colombia puede terminar el presente año con un crecimiento mayor al estimado.



Por supuesto, no es el momento para cantar victoria ni para decir que todo está solucionado. El país arrastra aún indicadores como el de la pobreza que llegan al 42,5% o el de el mismo desempleo, que no pueden dejar tranquilo a nadie. Pero también es indiscutible que estamos en la senda de la reactivación plena que permite pensar en que la economía está generando los elementos necesarios para reducir esos indicadores y recuperar la confianza en Colombia.



También es claro que se deben tomar correctivos para evitar que la inflación se convierta en una amenaza para el bolsillo de los colombianos. Según los indicadores, ésta está llegando al 4%, lo que de por sí es el límite para que la autoridad monetaria actúe en forma drástica. Debe tenerse en cuenta que en ella influye el aumento en los precios causado por la devaluación del peso en una economía donde se importa una cantidad apreciable de insumos para la industria alimenticia y de bienes que nutren el comercio.



Hay pues razones para el optimismo, lo cual obliga a estar atentos para impedir que se presenten desviaciones que afecten a los colombianos.

También es necesario mantener la alerta sobre la pandemia que aún está causando tragedias y demanda atención para atender un nuevo recrudecimiento. Ello implica intensificar la vacunación completa que hoy cubre cerca de quince millones de colombianos, además de mantener las campañas sanitarias y la alerta hospitalaria para atender a quienes resulten afectados por el Covid-19.



Como todos los países del mundo, Colombia ha sufrido el embate de una enfermedad que ha causado grandes estragos y retrocesos para su sociedad y su economía. Pero en los últimos meses está demostrando la fortaleza y dinámicas necesarias para superar la crisis, y la decisión de los colombianos de salir adelante.