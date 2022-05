Radiografía de la desidia

En un cementerio en el cual se entierran los vehículos decomisados, aquellos que debieron conducirse allí a causa de un accidente, se ha convertido el lote ubicado en la calle 66 con carrera 13 que hoy es materia de un litigio en el cual se pueden enterrar también los recursos municipales. Y para completar, son miles de millones de pesos de los caleños que se pagaron a un poseedor desconocido por un predio que está bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales que administra los bienes objeto de extinción de dominio.



La historia parece increíble, si no existieran las denuncias, los documentos escritos y gráficos y los testimonios publicados en nuestra edición de ayer. Desde hace 13 años, las entidades municipales y privadas encargadas de administrar la movilidad en Cali pagaron más de $10.000 millones por el alquiler de un predio a un supuesto propietario del que poco se sabe. Y de pronto, una empresa se presenta como administradora autorizada por la SAE, reclamando que le paguen como arrendador legítimo desde hace diez meses.



Además, se ha destapado la verdad de lo que ocurre en esos patios. Se sabe por ejemplo que allí están 9919 vehículos decomisados que llevan años pudriéndose a la intemperie, abandonados por sus propietarios que se niegan a pagar los gastos y las multas que adeudan, sin que el municipio haya iniciado los procesos para deshacerse de lo que es un costo pagado con el patrimonio público. Y no ha sido posible que se aplique la chatarrización o la subasta que autoriza la ley para rescatar los recursos públicos que se gastan en su manejo.



Son trece años en los cuales el Municipio ha tenido que asumir gastos, incluyendo el pago al Centro de Diagnóstico Automotor del 60% de lo recaudado por la utilización de los patios como se denomina este cementerio. Con ello se ha producido una burla al poder sancionatorio del Estado y se le ha cargado de responsabilidades que implican una sangría para las arcas municipales.



Lo último, según el informe, es que el Municipio puede ser demandado por incumplir el pago de los arrendamientos el polémico lote, lo que puede ampliar la pérdida. Más grave aún, puede ser obligado a desocupar el inmueble, sin que aún se sepa a dónde serán trasladados los diez mil vehículos, mientras los decomisos en el último año se están depositando en otro lote ubicado en el municipio de Yumbo.



Lo que ocurre es una radiografía de la desidia con que se maneja el patrimonio oficial y de la manera en que los organismos de control municipal ignoran su deber de vigilar ese patrimonio, de exigir que se haga el recaudo de los ingresos y de sancionar a los funcionarios que no actúen como ordena la ley, algunos de los cuales afirman que no han realizado los procesos de cobro o de expropiación y chatarrización “porque se demoran entre 12 y 18 meses”.



Por ello, Cali lleva a cuestas un cementerio de vehículos abandonados por sus propietarios, no recibe ingresos por su administración ni recauda las multas y sanciones y, además, paga arriendos a quien no corresponde y ahora está expuesta a una demanda por incumplimiento.