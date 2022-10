Que se sepa la verdad

Luego de las múltiples denuncias sobre anormalidades en la contratación de la Administración Municipal de Cali que no fueron escuchadas, y de las irregularidades que obligaron a que se hicieran presentes aquí tanto la Procuraduría General de la República como la Contraloría General de la Nación, en los últimos días se conocieron pronunciamientos de esos organismos sobre sus gestiones.



Lo que dicen haber hallado ratifica las razones por las cuales la ciudadanía pidió la actuación de esos entes de control nacional tanto en el Municipio como en Emcali y las demás entidades públicas de la ciudad. En el caso de la Contraloría, que declaró el control preferente ante la deficiente actuación de la Contraloría local, los funcionarios enviados desde Bogotá dicen haber encontrado sustentos para realizar investigaciones sobre los contratos realizados entre el 2020 y el 2022 por la administración del alcalde Ospina y la empresa de servicios públicos por varios billones de pesos.



Son actuaciones administrativas cuyas denuncias sobre irregularidades fueron ratificadas en la audiencia pública del pasado 30 de septiembre, las cuales fueron puestas en conocimiento de esa entidad a través de los últimos tres años, sin que hayan obtenido respuestas. Entre ellas se encuentran negocios como la feria virtual del 2020 o el alumbrado navideño, lo ocurrido con el contrato de la ‘granja solar’ hace pocos meses y el realizado por Emcali con la firma Unión Temporal AMI para instalar medidores de agua, por valor de $213.000 millones.



Igualmente, la Procuraduría abrió investigación formal contra el exgerente y once funcionarios más de la empresa de servicios públicos vinculados con ese negocio. Se supone que a esta actuación le seguirán las que decreten sobre los negocios billonarios realizados por la Alcaldía, que, no sobra repetir, han sido denunciados a ese organismo durante los últimos años por ciudadanos, organizaciones cívicas y medios de comunicación, sin que hasta ahora se haya recibido respuesta objetiva.



No obstante la demora y el anuncio de que los resultados se verán en cuatro meses, es necesario reconocer que por fin intervinieron los órganos de control sobre hechos que se han producido en la administración Ospina, así haya sido consecuencia de denuncias en los medios nacionales. Como también es obligado exigir que, ojalá, su actuación no sea interferida por las maniobras del clientelismo para impedir que se sepa la verdad de lo sucedido con el patrimonio municipal.



Y tanto la Contraloría como la Procuraduría deben saber que están en desarrollo negocios propuestos por la administración local, en los cuales se comprometerán cientos de miles de millones de los recursos municipales. Lo cual hace necesario que el interés de esos organismos se amplíe hasta cubrir la manera en que se dispondrán esos dineros públicos, garantizando la transparencia en su manejo.



Hoy más que nunca, es necesaria la presencia de esos organismos y de la Fiscalía para revisar como corresponde las actuaciones de una administración municipal cuestionada, y para defender los recursos que pertenecen a toda la sociedad caleña.