¿Qué pasa en la Registraduría?

Como si no fuera un tema crucial para la estabilidad de la democracia y la tranquilidad política, la Registraduría General acaba de emitir una rectificación que incluye alrededor de quinientos mil nuevos votos en los resultados de las elecciones realizadas el pasado domingo, los cuales había publicado en horas de la noche de ese día. Con ello ha despertado las dudas y los reclamos explicables sobre la confianza en la actuación de la entidad en la cual descansa la credibilidad de la democracia colombiana.



Confiados en la trayectoria de la Registraduría sobre el manejo que le ha dado a los procesos electorales, los colombianos, la comunidad internacional y los medios de comunicación recibieron la información que iba saliendo desde la entidad encargada de realizar el proceso electoral, de recolectar los datos y de notificar sobre los resultados. Así, y con base en los comunicados de esa entidad, se fue configurando la nueva conformación del Congreso de la República para los próximos cuatro años.



Seis días después de recibida y aceptada esa información, el país fue sorprendido con una nueva información de la Registraduría sobre la aparición de aproximadamente 500.000 votos de los cuales no se tenía noticia el 13 de marzo. Según esa entidad, los resultados entregados el día de las elecciones solo era a título informativo y éste nuevo dato sí es el resultado oficial del preconteo, lo cual altera en forma importante la conformación del Congreso que había notificado, y en el cual confiaron todos los involucrados.



Ese cambio se produjo después de que el jefe y candidato del Pacto Histórico denunciara un fraude en contra de su partido. Como consecuencia, se le reconocieron 390.000 nuevos votos, lo cual le otorga tres nuevos escaños en el Senado. Mientras tanto, casi todas las demás listas inscritas sufrieron detrimento y muy pocas se beneficiaron de un aumento que reflejara las tendencias que mostraban los resultados anteriores.



Las consecuencias no se han hecho esperar, expresadas en rechazos y en reclamos que han puesto en tela de juicio los resultados. A pesar de los comentarios positivos de las entidades internacionales y locales que vigilaron el certamen electoral sobre su transparencia, ahora aparece una nueva información. Y si bien el Registrador dice que no existe un fraude y que los datos publicados el pasado viernes son los verdaderos, el ambiente está enrarecido por la contradicción entre sus propios comunicados.



Tales actuaciones han creado un desconcierto que debe tener final cuando el Consejo Nacional Electoral realice los escrutinios y emita su veredicto sobre esas elecciones. Entre tanto, y en medio de la campaña presidencial en la cual compiten los tres candidatos surgidos de las consultas populares realizadas el mismo día, la desconfianza y los reclamos son los grandes protagonistas.



Hoy, la gran pregunta es qué pasa en la Registraduría Nacional. Y una adicional: ¿Quién responde por una actuación que ha puesto en duda la confianza en las elecciones, mientras esa misma entidad tiene a su cargo la realización de las presidenciales?