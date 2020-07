Prueba de fuego

Julio 02, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-02 Por: Editorial .

Además del segundo día sin Impuesto al Valor Agregado, hoy tendrá lugar una de las pruebas más importantes a la capacidad de la sociedad, de sus gobernantes y de los comerciantes, para realizar una apertura ordenada que evite los riesgos del contagio. Y que sirva para reactivar la actividad económica de un país que muestra síntomas de gravedad especial sobre las consecuencias que ha tenido la parálisis obligada.



Lo ocurrido el pasado 19 de junio dejó grandes lecciones sobre lo que puede suceder si no hay conciencia de lo que se está haciendo y de sus efectos en la salud de cada ciudadano y de todos los colombianos. Más que un brote de indisciplina, lo que se presentó fue el desorden de quienes abandonaron las precauciones creadas para su protección por satisfacer una particular ansia de comprar.



Aunque en la inmensa mayoría de los centros comerciales y establecimientos se tomaron medidas que fueron cumplidas con rigurosidad, también se presentaron aglomeraciones desde tempranas horas y en todas las ciudades. Colas interminables en las cuales no se guardaron las distancias y congestión dentro de algunos establecimientos de comercio obligaron a la intervención de las autoridades y produjeron un explicable rechazo.



Esa experiencia no puede repetirse, y ya el Gobierno Nacional limitó la venta de electrodomésticos y mercancía tecnológica a las páginas web, es decir, al comercio virtual. Pero no debe olvidarse que son miles de productos, muchos de ellos de manufactura nacional, los que podrán ser adquiridos sin que se deba pagar el IVA.



El resultado del primer día sin IVA demostró también la importancia de esa medida para reactivar la actividad económica del país. No puede olvidarse que el pasado 31 de mayo Colombia llegó al 21,4% de desempleo formal y la caída del Producto Interno Bruto ascendió al 20% en el mes de abril. Y si bien se debe a un confinamiento obligado por la enorme amenaza de la pandemia, ahora es deber de todos procurar el regreso a la actividad social con las precauciones que sean del caso para hacerlo posible.



Es ese el sentido que debe tomar la apertura, incluso en momentos en los cuales ha aumentado el contagio y la ocupación de la capacidad hospitalaria está llegando a límites peligrosos. Para ello es indispensable actuar de forma responsable y aportar con un comportamiento prudente para impedir que se amplíe la pandemia de tal manera que obligue a tomar decisiones drásticas.



Lo contrario es imponer el regreso del confinamiento y las medidas extremas como la manera de impedir la propagación del coronavirus en proporciones inmanejables. Y cerrar de nuevo el país, agravando así la delicada situación social y económica que atraviesa Colombia.



La decisión está en las manos de cada colombiano y de su comportamiento dependen muchas cosas que afectarán su vida en los momentos más difíciles de nuestra Nación. Comprar por internet hoy o cumplir con paciencia y prudencia las recomendaciones para evitar el contagio son las alternativas con las cuales se demostrará que sí es compatible el cuidado de la salud con el impulso a la economía.