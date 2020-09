Proteger el patrimonio

Septiembre 04, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-04 Por: Editorial .

En el segundo país con mayor biodiversidad del Planeta, el conocimiento se convierte en la mejor herramienta para su protección y conservación a futuro. Mientras no se tome conciencia de ese patrimonio invaluable, el riesgo de que se pierda estará latente y será más difícil de recuperar con el paso del tiempo.



Por eso la importancia del Informe Bio 2019 publicado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.

Como lo viene haciendo desde el 2014, la entidad recopila anualmente la información sobre la riqueza en fauna y flora del país, estudia el comportamiento de la diversidad ambiental en las regiones y analiza en qué estado se encuentra para poder hacer una clasificación por fichas. Es un banco de datos que aumenta año por año, que además permite registrar los descubrimientos que se hacen y pretende ampliar ese acerbo de conocimiento hasta conseguir que esté registrado al cien por ciento.



Lo más significativo de ese saber que recoge el Informe Bio es que está a disposición de quien lo quiera leer y plantea además una especie de hoja de ruta de lo que se debe hacer para solucionar los problemas que hoy se presentan y cómo se debe emprender la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad colombiana. En él han participado científicos de diversas áreas, así como colombianos del común que a partir de su relación con el entorno en el que habitan han aportado información importante para esa recopilación.



Como sucede siempre que se conoce cuál es la situación de nuestra biodiversidad, sorprende esa riqueza inmensa que encierra el territorio nacional. Hasta la fecha hay registradas 27.167 especies animales, de los cuales hay cerca de 5,9 millones de especímenes, así como 26.232 especies de plantas, con 2,2 millones de ejemplares; en ese tesoro natural tiene mucho que ver la variedad geográfica y de pisos térmicos con los que cuenta nuestro país, así como la ventaja de estar entre dos mares y hacer parte de la Amazonia, la mayor reserva natural con que cuenta el Planeta. El gran problema es que los colombianos no han tomado conciencia real de ese patrimonio.



Ello se refleja en la destrucción de sus recursos a través de toda clase de conductas y actividades que arrasan lo que se encuentran a su paso. Como muestras están la siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal, la contaminación de sus ecosistemas, el deterioro al que se somete a los ríos, tal como sucede en Cali. O las catástrofes que se generan en las selvas y bosques con la deforestación, con la expansión de los territorios agrícolas y ganaderos, con la intervención y explotación particular de los páramos que no se salvan de ellas aunque están prohibidas.



De ahí por qué es tan necesario que cada año se actualice la información sobre nuestra biodiversidad y se siga alimentando la lista del patrimonio natural hasta tenerla completa. También la urgencia de entender que del conocimiento que se obtenga, de las acciones que se emprendan y de los compromisos que se hagan saldrá la guía para hacer un uso sostenible de ese entorno tan rico que nos rodea. Ese es el propósito más importante de este informe, mostrarles a los colombianos en qué país viven e indicarle al Estado el camino por el cual debe moverse para preservarlo.