Propuesta innecesaria

Marzo 10, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-10 Por: Editorial .

Cada cierto tiempo, el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios revive la propuesta de unificar las elecciones, lo cual ampliará en dos años el período del presidente de la República y los congresistas de turno. Con ello alborota la política en época preelectoral, sin aportarle mayores beneficios a los municipios que se supone representa la federación a su cargo.



La propuesta es tentadora para quienes están terminando sus mandatos, pues significa alargar su permanencia en los cargos sin tener que participar en unas elecciones. Bastaría apenas que se lograra un consenso entre quienes conforman las mayorías en el Congreso, y darle trámite en las dos legislaturas que quedan, es decir, antes de que se realice el próximo certamen electoral.



Difícil encontrarle justificación a una propuesta que en la práctica sólo servirá para crear más dependencia del centralismo a los departamentos y municipios, pues sus gobernantes, que son parte esencial de la rama Ejecutiva, serán elegidos como parte de las campañas con las cuales se conforma el Legislativo, o se hacen dependientes de la contienda presidencial. Es todo lo contrario a lo que existe hasta ahora, donde esos funcionarios son productos de campañas distintas y con objetivos más cercanos al ciudadano, lo que les da mayor independencia y les confiere un mandato más específico.



Pero, además de destruir ese balance sobre la base falsa de que los alcaldes y gobernadores elegidos tendrán más respaldo en las esferas del poder central, en esa propuesta va implícita una tentación peligrosa para las instituciones, es, ni más ni menos, el poner a los congresistas a prorrogarse sus períodos, lo que desconoce la voluntad popular. Y de paso ofrecérsela a los gobiernos nacionales, lo cual tendrá el mismo o tal vez peor resultado.



Tramitar esa iniciativa de quien lleva más de una década manipulando la Federación de Municipios y tiene un singular poder entre los alcaldes de Colombia es dar paso a una polémica tan innecesaria como peligrosa para la buena marcha del Estado, más aún en momentos en los cuales las energías deberían estar destinadas a crear un consenso que permita superar los graves problemas que deja la pandemia para nuestra Nación. En otros términos, implica desviar los esfuerzos que necesita todo el país, dirigiéndolos a asuntos que se relacionan más con el clientelismo y la disputa por el poder que con el bien común.



El asunto es también de prioridades para quienes deben representar la voluntad popular. Sería por lo menos inquietante el que esos funcionarios dediquen su tiempo a impulsar una reforma que no genera beneficios, en lugar de atender las urgencias que afectan a millones de colombianos.



Ojalá el presidente Iván Duque no muerda el anzuelo, y escuche a quienes desde todos los ángulos de la opinión pública advierten las dificultades que acarrearía el impulsar una propuesta que ya se ha hundido en oportunidades anteriores. Y que quienes representan a los partidos en el Legislativo le aseguren al país que no se van a desgastar en una reforma que no responde al mandato de sus electores.