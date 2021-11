Preocupación legítima

Noviembre 14, 2021 - 06:55 a. m.

2021-11-14

Por:

Editorial .

Luego de las reacciones que ocasionaron el anuncio de una nueva minga que llegará a Cali y las declaraciones de uno de sus voceros, la Administración Municipal se reunió con sus líderes. El resultado se tradujo en declaraciones que pretenden dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el comportamiento que tendrán los integrantes de la movilización informada por el Comité Regional Indígena del Cauca.



La preocupación de muchos caleños sobre las consecuencias que puede ocasionar esa marcha es más que explicable. No es fácil entender que la capital del Valle se convierta de nuevo en epicentro de manifestaciones que pueden dar paso a los desórdenes que se produjeron aquí a partir del 28 de abril pasado, las cuales se iniciaron precisamente con la presencia de movimientos similares que se prolongaron por varias semanas.



Producto de esas continuas intervenciones de la minga fueron las confrontaciones que tuvieron como escenario varias zonas de la ciudad. Allí quedó en evidencia el rechazo de sectores de Cali que no estuvieron de acuerdo con la manera en que la capital vallecaucana fue escenario de manifestaciones que, si bien son ejercicio del derecho a la protesta, sus causas no tienen origen aquí ni pueden imputárseles a la sociedad caleña o poner en peligro a sus habitantes.



Esas confrontaciones llevaron a tratar de estigmatizar a quienes reaccionaron por la presencia constante, y porque no decir intimidante, de la minga en sus calles. Es lo que puede volver a presentarse si se cumplen las amenazas de uno de los voceros del Cric de estar dispuestos a concretar sus advertencias sobre que “no habrá navidad” en Cali.



Ante las reacciones que se han presentado, funcionarios de la Administración Municipal se reunieron con representantes de la movilización y, al parecer, acordaron los términos en los cuales transcurrirá el movimiento. Y uno de los integrantes del Cric expresó: “Para tranquilidad de la ciudadanía caleña, lo que la Minga nacional viene es a visibilizar la situación de los Derechos Humanos, a dejar claridad sobre la defensa de la vida en los diferentes territorios, pero también queremos proponer al país, sobre retomar el asunto de la paz en cada uno de los territorios”.



Aunque para los caleños no está clara aún la razón por la cual su ciudad es escenario frecuente de esos movimientos, el gobierno municipal ha negociado la manera en que se desarrollará la minga anunciada. Sin embargo, debe tener presente que su primer compromiso es con Cali y sus habitantes, por lo cual está obligado a proteger ante todo la tranquilidad, la seguridad y la convivencia en la capital del Valle.



Cali es una ciudad de brazos abiertos que entre sus principales características están la presencia de todas las razas, el respeto por la diversidad y la tolerancia a las expresiones culturales sin importar sus orígenes raciales o de cualquier género. Pero debe quedar claro que el próximo 10 de diciembre no puede exponérsele de nuevo a las amenazas y los desastres que produjeron los intereses políticos y de todo orden que se hicieron presentes el pasado 28 de abril.