Mayo 21, 2021

2021-05-21

Hay noticias positivas para el planeta, como el cumplimiento de la meta que se propuso hace diez años de convertir en áreas protegidas al menos el 17% de las tierras y aguas continentales y el 10% de las aguas marinas.

Otras no son tan buenas, como por ejemplo que ese esfuerzo aún no alcanza para evitar que la biodiversidad mundial se siga perdiendo.



Hoy, cuando se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, es un buen momento para recordar que la respuesta a los problemas del medio ambiente así como la recuperación de sus recursos naturales está en manos de la humanidad. ‘Soy parte de la solución’ es el mensaje que se quiere enviar en esta fecha, con la expectativa de que si con él se llega a un pequeño porcentaje de los 7500 millones de personas que habitan la Tierra, el impulso y la esperanza seguirán vivos.



En el 2010 se estableció la Meta 11 de Aichi sobre áreas protegidas y conservadas del planeta, con el objetivo de detener la pérdida de la biodiversidad, ayudar a su recuperación y gestión así como para crear interconexiones entre los ecosistemas, principio básico para su preservación. En este tiempo se consiguió aumentar en 9,24 millones de kilómetros cuadrados las zonas continentales protegidas -para llegar a 22 millones de km2- y en 11,76 millones las zonas costeras y marinas, con lo cual se completaron 28 millones de km2 preservados en los océanos.



En ese sentido la meta se cumplió. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el otro objetivo: lograr con el aumento de zonas protegidas que la diversidad biológica se mantenga y a la vez comenzar la recuperación de lo que se ha perdido. Se calcula que la desaparición de especies tanto de flora como de fauna en el planeta ronda el 64% y que un millón más estaría en peligro de desaparecer pese a que hoy hay más áreas terrestres y marinas conservadas.



Esa reducción afecta gravemente los ecosistemas y por igual a la población que depende de ellos. Por ejemplo, los peces proporcionan la alimentación al 20% de la humanidad mientras que el 80% de la dieta humana está compuesta por plantas, si siguen disminuyendo se pondrá en riesgo la seguridad alimentaria global. Por ello la urgencia de continuar ampliando las zonas de protección ecológica y la nueva meta propuesta para que en el 2030 bajo esa condición estén el 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos.



Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, aún se encuentra al debe en ese propósito. A diciembre de 2020 el 16,28% de su superficie terrestre y el 13,80% de su área marina estaban en zonas protegidas y si bien se debe reconocer el esfuerzo de los años recientes para aumentar los territorios protegidos, tales propósitos se estrellan a diario con el crecimiento de la deforestación, la imposibilidad de detener la minería ilegal o de frenar las actividades ilícitas en ellos.



Pensar que la responsabilidad y los resultados son tarea exclusiva de los gobiernos es insensato. Así como cada ser humano se beneficia de los recursos naturales, su compromiso con la protección de los ecosistemas y su biodiversidad debe ser proporcional. Ser ‘parte de la solución’ debe ser el propósito individual, para beneficio del planeta y de la humanidad en general.