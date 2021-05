Para superar la crisis

Mayo 02, 2021 - 06:55 a. m.

2021-05-02

Por:

Editorial .

Luego de cuatro días de tensión y violencia, Cali y el resto de Colombia necesitan recuperar la calma. Y ante todo, volver al los causes constitucionales y democráticos para poder resolver la enorme crisis que le han dejado la pandemia y ahora la anarquía que quiso imponerse detrás del derecho a la protesta ciudadana.



La crisis está reflejada en las cifras: el aumento al 42,5% de la pobreza en nuestra sociedad, un 6,8% más que el año 2019, lo que significa 3,6 millones de personas más en esa condición. Y el desempleo que afecta al 14,2% de la población económicamente activa, además de la caída de -6,8% del Producto Interno Bruto. Y entre tanto, las mayores cifras de contagio a causa del Covid-19 durante la última semana, una oleada que alcanzó 500 muertes en un solo día, no obstante la llegada de la vacuna que ya cubre a varios millones de personas.



Esas cifras demuestran el desafío que tiene nuestro país para salir adelante en un esfuerzo que no debe comprometer solo al Gobierno Nacional y a las arcas públicas hoy seriamente afectadas por el gasto que ha debido realizar el Estado para atender la pandemia, apoyar a quienes han sido afectados por la parálisis en su capacidad de subsistencia y a las empresas generadoras de empleo. Ha sido una ardua y difícil tarea que está comprometiendo seriamente la estabilidad fiscal y se convierte en grave amenaza para la economía de todos los colombianos.



Es claro entonces que hoy se necesita reactivar con decisión la economía, el motor para tener una sociedad creadora de oportunidades y con capacidad para enfrentar los desafíos que llevan a la crisis social. Una reactivación que bien manejada puede generar los impuestos y contribuciones necesarios para que el Estado siga apoyando los programas que permiten combatir la pobreza, el atraso y la exclusión.



En ese escenario, el papel del Estado es fundamental y sin su capacidad de acción será imposible acometer la reconstrucción. Por lo tanto, sanear sus finanzas y definir el aporte que harán los colombianos a través de los impuestos será tan necesario como redefinir el gasto público, eliminando factores como la corrupción y la evasión que desequilibran las cargas y producen rechazo entre quienes deben pagar esos impuestos.



Hoy está clara la disposición del Gobierno encabezado por el presidente Iván Duque a rectificar los lineamientos de una reforma tributaria que ha sido fuente de discordia y disculpa para sembrar el caos. Es la mejor manera de dar respuesta a la protesta social y de evitar que el vandalismo y la violencia sigan golpeando a Cali y al resto del país.



Lo cierto es que hay que buscar una salida, y ella debe ser impulsada por toda la Nación, liderada por quienes dirigen la política nacional y por quienes tienen a su cargo la representación popular y deben tramitar en el Congreso las propuestas para superar la crisis. Pero ello debe contar con el respaldo de todos los sectores de la sociedad, empezando por aquellos que representan a los trabajadores y hoy mantienen una orden de paro que ha derivado en desordenes causados por grupos que pretenden sembrar el caos y la destrucción.