Para seguir adelante

Enero 03, 2021 - 06:55 a. m. 2021-01-03 Por: Editorial .

Entre todos los retos que enfrenta Colombia, la recuperación de la salud, de crecimiento económico y de la equidad aparecen como las tareas fundamentales en el 2021. Tareas que deberán ser asumidas por toda la sociedad, aunque la actividad del Estado y sobre todo de los gobiernos nacional y locales sean definitivas.



La salud fue sin duda la gran preocupación del año pasado, producto de la amenaza que apareció en forma de un coronavirus que hasta el momento se ha llevado 1,8 millones de vidas en el mundo y cerca de 44 mil en Colombia. Cuando se hicieron los primeros cálculos, era difícil de asimilar que tales cuentas pudieran ser ciertas, aunque la reacción inicial de aislamiento social y parálisis de casi todas las actividades contribuyeron a limitar, aunque no impidieron, la tragedia que hasta ahora ha ocasionado el Covid-19.



Ahora, la amenaza está a punto de ser dominada mediante las vacunas que se han desarrollado en un esfuerzo increíble. A pesar de los estragos que en ciudades como Cali han causado las erráticas conductas de su Administración Municipal al no enfrentar los riesgos que se advirtieron en el mes de diciembre y que llevaron a un aparatoso toque de queda de tres días, lo cierto es que ya existe una ruta, marcada por la posibilidad de iniciar la vacunación en el mes de febrero.



Y si bien quedan aún por resolverse los cuellos de botella en los sistemas de salud para mitigar el daño que causa el coronavirus, es indudable que sin la colaboración de cada ciudadano, de cada familia, será casi imposible detener la tragedia de las vidas que se pierden por la imprudencia. En la colaboración y la conciencia de los colombianos, de los caleños y vallecaucanos, está la clave para evitar que crezcan los estragos.



Pero también es claro que el país ha demostrado su capacidad de reacción contra la amenaza que ha significado el Covid-19 para el tejido social y la estabilidad de su economía. Aunque la caída ha sido del orden del 8% durante el año que culminó, también es cierto que ésta llegó a estar en un -15% y se ha recuperado a partir de la apertura, retomando más de la mitad de esa pérdida. Y en materia de empleo, en cuatro meses se han rescatado más de cuatro millones de puestos de trabajo de los seis millones que destruyó la pandemia, un mensaje claro de la fortaleza de nuestra Nación.



En ello ha sido fundamental la actitud del Gobierno Nacional y de la autoridad monetaria para crear apoyos y enfrentar el desafío. Aunque con las limitaciones que hacen reclamar a algunos sectores, no cabe duda sobre el aporte que ha significado la decisión de usar la capacidad de endeudamiento y los recursos al alcance para enfrentar la emergencia, así como el empeño de los colombianos y de la empresa privada para superar la incertidumbre.



Pero el reto de la recuperación apenas comienza. Se trata de hacer lo que sea necesario para detener el contagio mientras llega la vacunación.

Y de crear las condiciones para que la actividad económica y social permita recuperar lo que se ha perdido y volver al camino de la prosperidad del cual nos apartó un fenómeno inesperado y destructor en todo el mundo.