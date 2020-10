Para seguir adelante

Octubre 25, 2020 - 06:55 a. m. 2020-10-25 Por: Editorial .

Hace cinco meses y con motivo de sus setenta años, El País lanzó una campaña dirigida a reconocer los valores de nuestra sociedad vallecaucana y la importancia de apoyarse en ellos para superar la pesadilla de la pandemia y las dificultades que debíamos empezar a enfrentar entonces por las medidas que se tomaron. Fue un llamado al optimismo y a echar mano a las fortalezas que nos han permitido a los vallecaucanos ‘seguir p’adelante’.



Era ese uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Pero no sólo era nuestro drama: la humanidad entera se sumió durante un tiempo largo en la incertidumbre que llevó a tener que inventar sobre la marcha la manera de combatir a un enemigo invisible, desconocido e imprevisible. Fue un desafío de proporciones jamás imaginadas que debió ser respondido con la prueba y el error.



Hoy, cinco meses después, las consecuencias están a la vista. Pero ante todo debe destacarse el esfuerzo de nuestra sociedad y del resto del mundo para salir adelante. Aunque La solución definitiva aún no aparece, hemos abierto de nuevo nuestras puertas y buscamos la manera de seguir adelante.



Para ello, los vallecaucanos hemos echado mano de esos valores que nos han permitido construir nuestro futuro. De esos fundamentos que nos hicieron posible superar las dificultades y hacer viables las oportunidades. De esa fortaleza que, será la piedra fundamental para reconstruir la economía, para generar el trabajo y las oportunidades, para devolverles la esperanza a quienes han sido golpeados por la adversidad.



Y para respaldar a quienes han perdido a sus seres queridos en medio de la pandemia. También es la oportunidad para darle un abrazo de reconocimiento a quienes asumieron la tarea de recuperar a los enfermos, de ofrecer abrigo y apoyo a quienes han sido golpeados por el infortunio. Ocho meses después, reconocemos que en el Valle tenemos los valores y la determinación para seguir adelante.



Es el momento de reconocer a quienes hoy en nuestro Valle del Cauca son ejemplo de resiliencia. A quienes comprendieron que con solidaridad y generosidad era posible llevar esperanza a todos esos sectores que aguardaban por ayuda. A los héroes de carne y hueso que se levantan día a día para que todo funcione bien en los hospitales. A los que con pujanza trabajan para que la economía no se detenga y la reactivación funcione. A los que brindan respaldo y abrieron sus puertas de nuevo, siguiendo los protocolos; a los que han hecho del compromiso un lema de vida. A los valientes que no se rindieron, a pesar de las críticas, a quienes hicieron honor a su creatividad para dar clases en un carro o para seguir haciendo noticias; al ídolo de toda una vida que es símbolo de superación. A las instituciones educativas que saben que en la educación está el camino y que lo han hecho todo para continuar.



A toda esta gente valiosa, nuestra gran familia vallecaucana, va dedicada esta edición, porque creemos en la fuerza de las historias y en los valores que las inspiran. Y porque sabemos que impulsados en ellos encontraremos la fuerza para decir con firmeza que esto sigue y que hoy, más que nunca, ‘Vamos pa’ lante’.