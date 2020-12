Para qué es la autoridad

Diciembre 28, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-28 Por: Editorial .

Con una ocupación del 93% en las Unidades de Cuidados Intensivos y un panorama que puede empeorar en las próximas dos semanas cuando se conozcan los efectos de las festividades de diciembre y los desórdenes por el triunfo del América, el Valle y su capital deben prepararse para la que puede ser la peor etapa de la pandemia.



A las autoridades de Cali hay que decirles que lo que está sucediendo es muy serio, por lo cual no hay espacio para las improvisaciones. Llama la atención que aunque la alerta roja se dio hace 15 días, cuando los casos de contagio aumentaron en la ciudad luego de la celebración del día de las velitas, se haya persistido en mantener unas medidas tibias que no sirven para contener el crecimiento del contagio debido a la irresponsabilidad.



Hasta el día de Navidad las aglomeraciones en el centro de Cali fueron incontenibles, con miles de personas apiñadas en las calles y el comercio, sin que ningún control fuera efectivo. Tampoco se logró detener las reuniones multitudinarias, aunque estaban prohibidas, donde los participantes hicieron caso omiso de la autoridad e ignoraron el toque de queda y la ley seca.



Y llegó el domingo, día del partido del América, cuando se sabía lo que podría ocurrir fuera o no campeón el equipo caleño. Previendo los excesos, en el Valle se adelantó el toque de queda a primeras horas de la tarde, mientras que en Cali, y pese a los llamados sobre la amenaza, incluido el de los médicos, se dio permiso para circular hasta las nueve de la noche.



Lo que sucedió fue aterrador: desmanes hasta altas horas de la madrugada con decenas de heridos y caravanas en las que no se acataron el confinamiento ni las medidas de bioseguridad. En pocos días se verán las consecuencias con un aumento en los contagios y muertes porque muchos no usaron protección. Es el resultado de cómo se ha erosionado el concepto de autoridad en Cali, por actitudes contradictorias del Alcalde y sus funcionarios y por la indisciplina social.



De tal tamaño es lo que ha sucedido y la crisis que se vive en el departamento y en su capital, que de acuerdo con la Secretaria de Salud del Valle fue necesario pedir apoyo a hospitales de ciudades como Popayán, Manizales, Pereira y Armenia, donde el domingo debieron remitirse pacientes por la saturación del sistema de salud local y regional.



Ahora viene un fin de semana complejo, con la celebración del 31 de diciembre y el partido que se jugará hoy en el estadio de Palmaseca entre Cali y Millonarios. Son otra vez las amenazas de mayor contagio para los caleños, y mientras otras ciudades toman medidas para evitar un inminente colapso, en Cali ya no hay cómo responder por lo que se viene.



Es el momento de preguntar a la Administración Municipal qué va a hacer con lo que ya no es una emergencia sino la incapacidad de resolver lo que se está presentando. Lo que sucede es muy grave para la sociedad caleña, y si bien es entendible el interés de mantener fuentes de ingresos, afuera hay un enemigo que está dejando 15 muertes a diario y cerca de mil contagiados cada día, mientras se persiste en desconocer el principio de autoridad e ignorar la magnitud de la amenaza.