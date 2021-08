¿Para dónde va el MÍO?

Agosto 22, 2021 - 06:55 a. m.

2021-08-22

Por:

Editorial .

En la tarea de reconstruir a Cali como ciudad, el sistema de trasporte masivo es quizás la columna vertebral para ofrecer de nuevo las soluciones que demandan sus millones de habitantes y visitantes. Por ello es urgente conocer lo que el Gobierno Municipal y quienes dirigen el MÍO han adelantado en la solución a su innegable y creciente crisis.



Hablar del sistema de transporte para cualquier ciudad es referirse a lo que es la mejor y más democrática manera de ofrecer servicios públicos para todos los ciudadanos. Por ello, hace 12 años se adoptó en Cali el sistema de buses de vías especiales y de estaciones en toda la ciudad que eliminaran el caos causado por los buses particulares y la guerra del centavo, origen del desorden y generador de una contaminación enorme al poner en circulación más de cinco mil buses y busetas por las calles de la ciudad, muchos de los cuales estaban en mal estado.



Con todo y los errores que tuvo su diseño y construcción, el MÍO empezó a cumplir su objetivo. Y aunque no llegó a las metas que se fijaron en sus orígenes, logro atraer una importante inversión de los recursos nacionales y atender hasta setecientos mil pasajeros diarios. Pero también es cierto que se quedó corto en su cubrimiento, los cuatro operadores del sistema han tenido grandes dificultades y ha sufrido la competencia del transporte pirata tanto como el crecimiento exponencial del transporte individual, todo lo cual afecta su estructura.



El golpe más importante lo sufrió con el confinamiento social y las medidas especiales que debieron adoptarse para enfrentar la pandemia del Covid-19. Y por último, el vandalismo salvaje de los hechos ocurridos a partir del paro del 28 de abril que puso al MÍO, a sus buses, estaciones e infraestructura en la mira de los violentos y de quienes se tomaron sus instalaciones.



Hoy, el sistema está más que limitado, la reconstrucción de su infraestructura avanza de manera lenta, sus vías son invadidas y el vandalismo continúa destruyendo sus buses. Y mientras los operadores reclaman soluciones, Cali vuelve a llenarse de buses y busetas, se consume su sistema de transporte masivo y no aparecen las soluciones a lo que es ante todo el sistema circulatorio de la ciudad.



No obstante, la ciudad no conoce el norte que tendrá el MÍO, la manera en que será recuperado y la salida que tendrá como empresa y como servicio público indispensable. Y mientras Bogotá ya definió la inversión que el Distrito Capital realizará para salvar su sistema con el apoyo de la Nación, en Cali no se sabe qué va a pasar y cual será el futuro del tren de cercanías llamado a completar la red de transporte público en la capital del Valle.



El MÍO ya no es sólo una empresa en crisis. Es ante todo el reflejo de una crisis que padece una ciudad de casi tres millones de habitantes que recibe alrededor de un millón de personas diarias venidas de los municipios vecinos. Es un sistema indispensable para la movilidad rápida, segura y confortable de todos los caleños.



Por ello necesita con urgencia que los gobernantes de Cali le fijen una ruta para su recuperación y para su futuro.

