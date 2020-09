No más desorden

Septiembre 07, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-07 Por: Editorial .

Cuando una sociedad como la nuestra atraviesa uno de sus momentos más difíciles, causado en gran parte por la aparición de la pandemia y las medidas que debieron tomarse para tratar de controlar su expansión, lo que debe hacerse es promover el optimismo, llamar a la solidaridad y lograr que los ciudadanos retornen a sus actividades y aporten a la recuperación.



Infortunadamente, lo que se está viendo en Cali es más que preocupante.



Indisciplina social, inseguridad y desorden, puede ser el resumen de lo ocurrido. La semana pasada, centenares de motociclistas se tomaron algún vías de Cali, causando conmoción, cerrando el tránsito y desconociendo las medidas de protección diseñadas para controlar el contagio en el nuevo período calificado como ‘aislamiento selectivo’.



Y el fin de semana el caos se tomó la vía al mar, donde miles de personas desafiaron esas medidas, consumieron licor y drogas y formaron una aglomeración que duró hasta altas horas de la madrugada del lunes afectando a quienes necesitaban la importante vía. Fue un bloqueo que perjudicó a viajeros y usuarios de la vía, produciéndose incluso atracos a algunos automóviles. Y el desconocimiento rampante al derecho a la locomoción, a la seguridad y a la tranquilidad.



Como si fuera poco, diecinueve personas fueron asesinadas en la ciudad entre el viernes y el domingo pasado. Es como si el regreso a la normalidad significara la vuelta a esas cifras de horror e intolerancia que han afectado a la capital vallecaucana en otras épocas que no pueden regresar. Y como si el concepto de autoridad fuera superado de manera abrumadora por las conductas antisociales, el desorden y el desprecio por la vida humana.



Por supuesto, las autoridades están obligadas a dar respuestas efectivas contra esos comportamientos. Y más que declaraciones frecuentes con la retórica tradicional de algunos funcionarios, lo que se requiere son acciones concretas para rescatar el orden que necesita una urbe de más de dos millones de habitantes. No parece aceptable que esos comportamientos descritos con profusión en los medios de comunicación en las redes sociales y en toda clase de videos y testimonios, vuelvan a ser los protagonistas de la vida urbana.



Son cientos de miles las personas que necesitan volver a trabajar, miles las empresas y emprendimientos individuales que deben reactivarse como es el deseo de todos los caleños. Eso se logra cuando existe orden en la sociedad, el que permite atraer inversiones, revivir los negocios y rescatar la confianza que se pierde por los temores que ha dejado la epidemia en la mente de cada persona.



Esa epidemia aún no termina y por el contrario puede reavivarse de manera dramática si se siguen presentando las conductas denunciadas. Para evitarlas e impedirlas, las autoridades locales y la Policía tienen la potestad de la ley que les permite imponer sanciones drásticas y ejemplares, además de la obligación de preservar los derechos colectivos, es decir de toda la sociedad, por encima de la rumba desenfrenada o contra los homicidios que vuelven a ser protagonistas principales de nuestro diario acontecer.