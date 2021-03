No bajar la guardia

Marzo 16, 2021

Colombia y en particular el Valle del Cauca presentan una disminución en los casos de contagio por el Covid-19 y en el número de fallecidos por causa del virus. Unido a la llegada de las vacunas al país, ello puede hacer pensar que el riesgo ya pasó.



Nada más lejos de la realidad. A pesar de las buenas noticias lo cierto es que la pandemia no ha pasado, los riesgos persisten y ahora que comienzan a darse las soluciones, no se puede bajar la guardia. Por ello las recomendaciones para que la Semana Santa que comienza el próximo 27 de marzo no se convierta en la nueva causa para que el coronavirus se propague, aumenten los casos y el país entre en un nuevo pico de contagios.



El llamado lo están haciendo las autoridades municipales y departamentales así como el Gobierno Nacional, que esperan un buen comportamiento ciudadano en unos días que sobre todo invitan al recogimiento y a la tranquilidad en familia. Si bien esta es una temporada en la que es costumbre viajar o hacer planes en los cuales participan las familias y sus allegados, de nuevo en este año hay que recordar que se tenga cuidado y se tomen las precauciones necesarias para el contagio del Covid-19 y sus consecuencias.



Siendo una semana de celebraciones religiosas, las parroquias y lugares de culto ya anunciaron que no realizarán procesiones, romerías o viacrucis ni las ceremonias que convocan a las multitudes, así se evitarán aglomeraciones o desórdenes que puedan propiciar olas de contagio.



Ordenar confinamientos o impedir la libre circulación no son opciones que se hayan contemplado para esta temporada, entre otras razones. En medio de la crisis económica y social causada por la pandemia sería un error grave detener el proceso de reactivación que apenas comienza luego de un año de la aparición del coronavirus en el país.



Por ello hay que hacer un llamado al autocuidado, a que se mantengan las medidas sanitarias y de comportamiento que impidan ese nuevo pico que se prevé puede aparecer luego de la Semana Santa. El uso permanente del tapabocas, el lavado constante de las manos, el distanciamiento físico y evitar reuniones o aglomeraciones siguen siendo las disposiciones más efectivas para prevenir la propagación del Covid-19.



Ciudades como Cali no se pueden permitir que un pico de contagio como el que se dio después de las festividades de diciembre, que estuvo a punto de colapsar el sistema de salud nacional, se presente de nuevo porque la población no se cuida. Relajar las disposiciones de bioseguridad no es una opción. La responsabilidad ahora es de todos los colombianos.



Aunque las estadísticas de víctimas han disminuido, no hay tregua frente al Covid-19. Son 61.243 las personas que han muerto por el coronavirus en el país en el último año, 6325 de ellas en el Valle del Cauca, y cerca dos millones y medio los casos de contagios contabilizados. El peligro persiste, por ello del cuidado que se tenga más que de medidas coercitivas dependerá impedir que las cifras sigan aumentando o que se deba forzar a un nuevo cierre nacional que podría causar más daños y más tragedias para las familias de nuestro país.