Ministerio de la Igualdad

Luego de sancionarse y ser presentada de manera oficial al país la ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad en Colombia, como uno de los primeros actos de Gobierno de este 2023, son muchas las inquietudes que siguen rondando en el país en torno a las funciones y la pertinencia de crear esta cartera, en un año de apretón financiero.

Primero, hay que recordar que la misma fue una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, de ahí que el Congreso la aprobara en su primer semestre legislativo y que la misma se presentara en Itsmina, capital del Chocó, unos de los territorios más vulnerables y con más necesidades del país. Segundo, este Ministerio estará a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, quien con él tendrá una tarea definida, acorde con su historia social y en aras de no ser una figura decorativa y simbólica dentro del Gabinete.



Ha dicho el Presidente que entre las prioridades de este Ministerio está el camino a la igualdad del hombre y la mujer, dialogar con los territorios en busca de la equidad social y que, además, se adjunta a él un Viceministerio de la Juventud que responda también a las peticiones de otro sector con el que Petro se comprometió.



Sin embargo, las críticas en torno a esta nueva cartera radican en la burocracia que generará y con ello más salarios, en tiempos de austeridad. Además, de no tener establecidas, al menos de cara al país, las líneas y acciones del Ministerio, así como los recursos asignados para cada sector de la población. Dijo la Vicepresidenta que lo primero por hacer es reestructurar el Ministerio, frase que de inmediato fue reprochada por lo absurdo que sería cambiar lo que apenas se creó.

Frente a ello, Márquez precisó que se debe hacer una reestructuración estatal para responder de manera eficiente a las comunidades que esperan ser atendidas, sin tanto intermediario y en menor tiempo. Y que el mismo se articulará a los capítulos sociales de los demás ministerios.



Otra incertidumbre se cierne sobre el futuro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que ha sido punto de controversia del gobierno actual, al haber sido nombrada como su directora Concepción Baracaldo, sin tener ninguna experiencia en niñez.



En principio, el Icbf entraría a ser un órgano adjunto del Ministerio de la Igualdad, pero de eso también se ha precisado poco, pese a la gran responsabilidad que esa entidad tiene en el país y al presupuesto que se le otorga. La Vicepresidenta ha dicho que “eso será parte de la reestructuración que haremos. En su momento sabrá toda Colombia”.



En resumen, aun cuando ya se presentó el Ministerio y se esperaría que todo esté definido y andando, no ha sido así. Lo que supone una improvisación para los críticos de la cartera, que se preguntan por qué si este era un pilar de campaña, inspirado en modelos exitosos de otros países, aún hay tanta generalidad y poca claridad sobre sus objetivos.



La igualdad de género, social y las oportunidades de la juventud y la niñez son una obligación y urgencia en un país lleno de desigualdades. Pero la forma en que se avance hacia las mismas también lo es.