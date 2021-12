Minería en Calima

Diciembre 21, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-21

La posibilidad de que se otorguen tres licencias de explotación minera en el municipio de Calima El Darién ha encendido las alarmas en el Valle del Cauca. Despejar las dudas que hay, entregar las explicaciones que exige la comunidad y garantizar la protección de las zonas de reservas y de los recursos naturales es la obligación de las entidades ambientales.



De acuerdo con la información que ha circulado, sí es cierto que se ha hecho la solicitud ante las autoridades correspondientes para realizar actividades de exploración con fines de explotación en tres sectores de Calima-El Darién. Se trataría de dos permisos para extraer metales preciosos como oro, plata y platino, uno en un sector que abarca cuatro veredas de la localidad y otro en límites con el municipio de Riofrío con el que comparte el páramo de El Duende. El tercero sería para sacar materiales como arena y grava.



La preocupación de quienes han lanzado las alertas, entre quienes se cuentan el Alcalde y la Gobernación del Valle, es comprensible toda vez que se trata de una región donde nacen cinco ríos -Calima, Riofrío, Tesorito, Azul y Aguas Calientes-, y dos quebradas -La Linda y La Tigresa- que abastecen de agua a las poblaciones aledañas, hay zonas declaradas de protección natural y está el lago Calima que se alimenta de estos afluentes y es zona dedicada al turismo. Por ello debe haber claridad sobre los proyectos que están en trámite.



Ello no quiere decir que se deba vetar la actividad minera legal, que está permitida en el país, se puede desarrollar en sectores definidos y debe brindar todas las garantías de no afectación al medio ambiente ni a las comunidades. Como lo ha expuesto la CVC, se sabe que los trámites de solicitud de las licencias de explotación apenas se iniciaron y deben recorrer un camino largo para determinarse si son viables, si cumplen con toda la normatividad y legislación vigente en el país y si no tendrán efectos adversos.



En todo caso lo que tiene que primar es la conservación de los recursos naturales de Calima y del Departamento. Así lo deben garantizar las respectivas autoridades, incluidos el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y la Corporación Autónoma Regional del Valle, encargados de entregar los permisos. A los alcaldes de los municipios que se puedan ver afectados, a la Gobernación y a la sociedad les corresponde velar para que así se cumpla y para que en el caso de que se entreguen las autorizaciones esas extracciones se hagan con todas las prevenciones y normas de preservación que exigen las leyes.



Calima-El Darién hace parte de la zona de conservación ecológica del Pacífico colombiano, es uno de los sectores turísticos naturales del Valle con mayor reconocimiento y el Estado tiene que protegerlo como corresponde y con la responsabilidad que amerita. Si se van a otorgar licencias, que se apliquen todas las normas vigentes y se adelante la vigilancia necesaria para impedir que la explotación minera se convierta en un desastre para la región.