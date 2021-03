Mensajero de la reconciliación

Marzo 07, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-07 Por: Editorial .

El viaje del papa Francisco a Iraq en medio de las tensiones que vive una de las regiones más convulsionadas por la guerra y el fundamentalismo religioso, terminó sin incidentes, Y fue una oportunidad para mostrar el carácter de líder de la Iglesia católica, además de enfatizar su compromiso con la paz y la defensa de los más desvalidos.



En los tres días que pasó el Pontífice en ese país, no se produjeron ataques. Según las informaciones conocidas, su desplazamiento fue cubierto por 10.000 integrantes de fuerzas de seguridad del gobierno iraquí, cuyo presidente había invitado al prelado católico, un gesto que permitió escuchar allí la voz de quien representa a una de las comunidades más afectadas por la guerra, el radicalismo religioso y la intolerancia.



En efecto, de los más de tres millones de católicos que había en Iraq antes del califato instaurado por el terrorismo del Estado Islámico, hoy quedan menos de 300.000. Los demás fueron asesinados o se exilaron para defender sus vidas. Es una tragedia humanitaria que se suma a las tantas que padece ese país, donde está Ur, la que se conoce como la cuna de la civilización y lugar de nacimiento del profeta Abraham, padre de las tres grandes religiones monoteístas.



Gracias a la visita del Papa se escuchó al reverendo Bashar Warda, arzobispo de Erbil: “Es posible que estemos enfrentando nuestro fin en la tierra de nuestros antepasados. Lo reconocemos. En nuestro fin, el mundo entero enfrenta un momento de la verdad”, dijo el representante del catolicismo, con lo cual precisó uno de los grandes objetivos de la visita papal.



En Ur se produjo la reunión de Francisco con representantes de las religiones que existen en la Mesopotamia, algo ya usual en un Papa que busca la reunión de todas las creencias alrededor de la paz, de la tolerancia y el respeto por las diferencias. Allí afirmó: “los creyentes no pueden callar cuando el terrorismo abusa de la religión” (…). “La ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios odiando al hermano”. “Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión” (…). Y los creyentes “no pueden callar cuando el terrorismo abusa de la religión”.



Además de visitar sitios de gran significado histórico para el cristianismo y el catolicismo que han sido golpeados por la violencia del radicalismo islámico, Francisco viajó a la ciudad sagrada de Najaf, donde se reunió con el ayatolá Ali al Sistani, líder chiita y una de las más respetables figuras del Islam. Aunque no se conoce el contenido de una cita, el mensaje que queda es el de la unión alrededor de la paz y la tolerancia, y el rechazo al uso de las creencias religiosas como instrumento para destruir a quienes no las compartan.



Antes de partir, el papa Francisco viajó a Mosul, la destruida capital del califato del Estado Islámico y dio su testimonio frente a las ruinas. Y después celebró una misa a la cual asistieron diez mil católicos en un estadio de Bagdad. Fue el final de un viaje que antes que angustias sembró el mensaje de quien es el gran emisario de la reconciliación.