Medidas urgentes

El derrumbe en el municipio de Rosas, Cauca, demuestra la fragilidad en que queda el suroccidente del país si su vía principal se cierra. A las soluciones inmediatas para habilitar el paso en la carretera Panamericana se deben sumar las alternativas que eviten nuevos aislamientos, con las pérdidas económicas y los problemas sociales que la situación conlleva.



No es la primera vez que se presentan deslizamientos y taponamientos que se prolongan por días en este tramo de la Panamericana, donde existen fallas geológicas y condiciones adversas que empeoran durante las temporadas de lluvia. Se calcula que en el incidente ocurrido el lunes anterior cayeron nueve millones de metros cúbicos de tierra y que para habilitar otra vez la carretera pueden pasar quince días o meses para su rehabilitación total.



De cumplirse esos tiempos, los costos de tener la única carretera en condiciones transitables para comunicar a Colombia con el sur del país y con el resto del continente, serían incalculables. De ahí las voces que reclaman alternativas viales, además del debido mantenimiento y los refuerzos que requiere una autopista de tal importancia.



Las consecuencias de este cierre obligado ya se sienten. Además de la calamidad que significa para los habitantes del municipio caucano de Rosas -miles de ellos hoy aislados y al menos 900 que perdieron sus viviendas, vieron afectadas sus tierras y debieron ser evacuados-, en Cali y los departamentos de Nariño, Cauca y Valle comienzan a padecer por la escasez de productos agrícolas así como de combustibles en la frontera. Ya hay efectos sobre las exportaciones e importaciones que salen por vía terrestre, y hay cientos de personas varadas a un lado y al otro del monumental derrumbe.



Frente a la emergencia se debe resolver lo inmediato que es dar amparo, llevar ayuda humanitaria y velar por la integridad de quienes viven en el perímetro afectado. También hay que brindar soluciones para aquellos que deben trasladarse de manera urgente y velar para que la situación no se convierta en la oportunidad para las especulaciones en los precios, como se vio en las primeras jornadas después del desastre.



La calamidad que hoy padece el suroccidente colombiano, que tiene efectos para el resto del país, obliga a adoptar medidas a largo plazo. La importancia de la carretera Panamericana para la economía nacional y como conexión continental debería ser razón suficiente para tener una vía en las mejores condiciones. Por ello no se explica que la ampliación entre Cali y Pasto continúe en veremos, apenas se avance en algunos tramos antes de Popayán y siga sin incluirse en los presupuestos nacionales de los últimos años.



Con el taponamiento de la vía principal, la única forma de desplazarse desde Cali hacia el sur de Colombia es a través de caminos que son, según sus usuarios, más parecidos a trochas y en extremo peligrosos, además de demorados, lo que encarece los costos. Por ello, la otra tarea del Estado es plantear el mejoramiento de esas vías o la construcción de carreteras alternas.



Sin esas soluciones, el Suroccidente estará condenado a vivir periodos de aislamiento como los que hoy enfrenta por las condiciones de sus vías y por el colapso que factores como una temporada extrema de lluvias puede provocar. Y serán su población y la economía nacional los que más sientan los efectos.