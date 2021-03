Los secretos de Saab

Marzo 21, 2021

Como si fuera un tesoro enorme y desconocido, Alex Saab Morán, barranquillero y hombre de miles de empresas a través de su vida, es codiciado por Estados Unidos, Venezuela, Irán y Rusia. Y un pequeño país africano, Cabo Verde, es el encargado de decidir el futuro de quien tiene grandes secretos acerca de la corrupción, el tráfico de drogas, de armas, de oro y de petróleo que hacen posible la subsistencia del régimen de Nicolás Maduro y sus militares.



Saab se inició muy joven en los negocios, pero también en sus maniobras para superar los límites que impone la ley. De su trayectoria en Colombia se conocen escandalosas defraudaciones de impuestos a través de exportaciones e importaciones ficticias, además de maniobras que involucran a varios socios y a uno de sus hijos en oscuros negocios de lavado de dinero en Hong Kong, Estados Unidos y algunos paraísos fiscales. Además, se sabe que una vez involucrado con el régimen chavista usó sus influencias para favorecer a algunos políticos colombianos.



Pero lo que lo hace más interesante es la manera en que fue escalando en su influencia con la dictadura de Maduro, recibiendo contratos por cientos de millones de dólares para construir viviendas que nunca fueron construidas y gestionando la compra de los suministros de las Cajas de comida, las famosas Clap con las cuales se compra la lealtad en Venezuela, hasta llegar a la venta de oro o su intercambio por petróleo con Irán o por armas con Rusia. Y como si fuera poco, es acusado de lavar cuantías indeterminadas para Maduro, su familia y su séquito.



Saab no pasaría de ser un acusado de muchos delitos, de no ser porque el régimen al cual ha servido es hoy una de las claves del equilibrio geopolítico en América. La cercanía con Cuba, Rusia e Irán de la dictadura venezolana y su aparatosa confrontación con los Estados Unidos ha desencadenado un bloqueo que sólo puede evadir mediante las maniobras fraudulentas como las que diligenciaba el barranquillero en viajes furtivos y solitarios.



Hasta que una requisa en Cabo Verde cuando hacía escala para cargar combustible llevó a su captura hace nueve meses, iniciándose un dramático proceso de extradición hacia Estados Unidos y una furiosa embestida del régimen venezolano y de sus aliados para impedirla. De pronto, Saab se convirtió en una especie de ministro plenipotenciario de Venezuela con inmunidad diplomática, las cortes internacionales de África se volvieron defensores de su libertad, y la esposa del particular personaje fue trasladada a Rusia, donde será protegida.



Pese a ello, y si no ocurre algo extraño, todo parece indicar que Alex Saab Morán será extraditado a los Estados Unidos, donde terminará sus días en una cárcel, acusado de lavar dinero para su jefe, Nicolás Maduro. Salvo, claro está, que se decida a contar los secretos de sus negocios con Cuba, Rusia, Irán y los mercados negros del oro, el coltan, el petróleo y las armas, todos ellos en función de evadir el bloqueo económico impuesto por el gobierno estadounidense para mantener con vida la revolución chavista que ahoga a Venezuela y a salvo los intereses de sus aliados en Suramérica.