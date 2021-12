Los escándalos de Emcali

Diciembre 15, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-15

Por:

Editorial .

Las revelaciones de la Contraloría General de la República sobre irregularidades en la contratación de Emcali deberían sensibilizar al gobierno municipal sobre la necesidad de liberar a la empresa más importante de la ciudad de las amarras del clientelismo y la politización.

Allí está el secreto de las frecuentes acusaciones sobre corrupción e ineficiencia que le han restado la credibilidad de sus usuarios y de la ciudadanía en general.



El informe producto de una intervención excepcional, estima en $17.400 millones los hallazgos fiscales en algunos contratos auditados. Casos como el pago reiterado de un mismo ítem contractual cobrado tres veces, de un contrato por $5.000 millones y la no ejecución de las obras o la existencia de obras “que no prestan ningún servicio”, o de otro por $74.957 millones con el mismo contratista del cual se entregó el 20%, $14.991 millones, como anticipo y sólo se han justificado obras por $3.431 millones, fueron razones más que suficientes para que el ente de control nacional iniciara el proceso administrativo, penal y disciplinario respectivo.



Todo ello ocurrió con contratos celebrados antes de la actual administración, terminados en el 2020. Lo que no puede ser usado como excusa de los dirigentes de hoy para evadir la responsabilidad que les corresponde en la vigilancia y la protección de los recursos propios de Emcali o entregados a ella para ejecutar acuerdos con la Nación.



Son actos que demuestran en forma reiterada la falta de cuidado en el manejo de unos recursos que son públicos, llevando a hechos punibles que han sido denunciados por los medios de comunicación y las comunidades sin que tengan respuesta de los gobiernos municipales o de órganos como la Contraloría municipal, la personería o la misma Procuraduría General. Situaciones que se prolongan en prácticas poco claras y llevan a impulsar nuevos hechos cuestionables como los contratos que hace poco fueron denunciados en la misma Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Juanchito o los escándalos sobre el alumbrado público de diciembre pasado.



La causa es la misma: el reparto burocrático de Emcali y el nombramiento de sus directivos por razones políticas antes que para procurar una administración pulcra y eficiente. Y la existencia de una espesa telaraña de intereses partidistas que neutraliza el control que deben ejercer los organismos dedicados a ese propósito en la ciudad.



Como consecuencia, Emcali es desangrada por la corrupción y el desgreño administrativo, mientras incrementa los precios que la entidad cobra por los servicios que pagan sus usuarios. Y los gobiernos municipales evaden su responsabilidad de proteger el interés general de la ciudad por tener unas empresas eficientes y honestas.



Así, Emcali pierde la credibilidad y la respetabilidad que debe tener como la más importante empresa para el desarrollo de Cali. Es como si estuviera condenada al escándalo frecuente, a los nombramientos clientelistas, a los descubrimientos de la Contraloría General y a los malos manejos que llevaron a su intervención por trece años con propósito de liquidación.