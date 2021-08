Llegó la hora

Agosto 13, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-13

Por:

Editorial .

La temperatura del planeta ha subido 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial y llegará antes de lo previsto al tope de 1,5° C, el máximo aumento para evitar estragos demoledores. El responsable directo es la humanidad, porque no ha querido detenerse a tiempo ni tomar las decisiones que se requieren para impedir esos extremos.



Lo anterior se sabe y se ha confirmado, y no solo porque lo diga el más reciente informe ‘Cambio climático: las bases científicas’ desarrollado por la Comisión Intergubernamental de Expertos en la que participan científicos de 195 países. Es la evidencia que demuestra cómo no se ha podido lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de los llamados urgentes que la ciencia y los hechos están enviando desde hace 30 años.



Por ello, la temperatura de la tierra está llegando a niveles críticos y los perjuicios están a la orden del día. Para la muestra esos incendios que destruyen el Estado de California y gran parte de la costa oeste de los Estados Unidos, o que asolan a Grecia y Turquía. Hace poco fueron las inundaciones en Alemania y al otro lado, en China, y de nuevo son los termómetros que parecieran romperse por lo alto en España, Canadá o el Medio Oriente. Son esos 30 huracanes que pasaron por el Atlántico el año anterior, cada vez más al sur como el Iota que se arrasó a Providencia, y los que se esperan a partir de las próximas semanas aún con más fuerza y más seguidos.



Así todo tiende a empeorar, porque no se ha querido actuar para detener el daño ocasionado. Ahora, todo indica que el problema es de supervivencia. Está claro que quien lo causa es el hombre y por eso quien lo tiene que solucionar es él mismo, que ya debe reaccionar como le corresponde para evitar que la salud del planeta y la de todos aquellos que lo habitan siga camino al desastre.



Lo que está sucediendo no es solo un problema ambiental; es de tal impacto para las sociedades que ya deriva en crisis políticas. Los conflictos derivados de los problemas climáticos son evidentes, hay desplazamientos por las inundaciones o las sequías, el aumento del nivel de los océanos es una amenaza y la escasez de agua es causa de enfrentamientos. Y si bien los países desarrollados lo pueden afrontar, en continentes como África provoca migraciones masivas.



El cambio climático pone a prueba instituciones como la ONU, gigante burocrático que no tiene su destino claro y que debería buscar soluciones globales. Ya se sabe el daño que ocasionan las emisiones de gases y se tiene la tecnología para impulsar las energías que no contaminan. ¿Por qué no crear e impulsar el consenso que permita la transformación necesaria para detener lo que en poco tiempo será una amenaza para la paz del planeta?



Y están las medidas de orden político, dirigidas a generar consensos para atender una crisis que afecta a toda la humanidad. Si el mundo no invierte en proteger zonas como el Amazonas, el deterioro seguirá, la pobreza aumentará y las migraciones y los conflictos seguirán creciendo. La hora de hacer lo que corresponde para detener el cambio climático, llegó.