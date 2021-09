Limitación necesaria

Agosto 31, 2021 - 11:55 p. m.

Por:

Editorial

Coincidiendo con el inicio de la campaña para renovar el Legislativo, y a diez meses de la que elegirá el nuevo presidente de la República, avanza el segundo intento por derogar la Ley de Garantías que limita el uso de los contratos interadministrativos y, en general, la contratación del Estado durante los cuatro meses anteriores a los certámenes electorales.



Con algunas excepciones, la ley 996 de 2005 estableció en su artículo 35: “Durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”. Esa limitante fue producto de la autorización para la reelección inmediata del presidente en ejercicio y luego se extendió a la elección del Congreso, así como de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.



La norma, que se explica por el interés de evitar que quienes ejercen el poder utilicen los recursos de la contratación para sus beneficios electorales, sigue vigente a pesar de que ya no existe la posibilidad de reelección presidencial. Contra ella se hacen campañas frecuentes, aduciendo también la necesidad de liberar la contratación para evitar la parálisis que ocasiona en la actividad estatal.



Pero vale la pena revisar por qué el Congreso de entonces tomó la decisión de establecer la limitante, más allá de ordenar reglas especiales en el caso de las reelecciones. Queda claro que los legisladores de entonces consideraron que esa posibilidad de usar los recursos públicos sin límites durante los procesos electorales puede influir en los resultados de una elección. En otros términos, fue el reconocimiento de la manera en que se ha usado la contratación pública para financiar la política partidista y el clientelismo que vive de adjudicar contratos y puestos públicos, así como la limitación de los organismos de control para evitar los abusos y la corrupción en la contratación pública.



Desde esa perspectiva debe preguntarse qué ha cambiado desde el 2005, salvo la reelección. Se encuentra entonces que mientras no exista la forma de garantizar la transparencia en la contratación que proteja el patrimonio público y evite su utilización para influir en el resultado electoral, la limitación de contratar es benéfica para la sociedad colombiana. La otra pregunta es por qué tal interés cobra vida en vísperas de unas elecciones en las cuales se renuevan los cargos de representación popular.



Por supuesto, limitar la actuación del Estado por cuatro meses causa traumatismos, y debería ser objeto de revisión para impedir tales efectos. Pero no es menos cierto que la contratación oficial se ha convertido en fuente de financiación de la actividad partidista y en un ejercicio permanente de corrupción dirigido a influir en la contienda electoral, manejado en la mayoría de los casos por quienes en las alcaldías y gobernaciones representan a los partidos. Por ello, parece inaceptable y oportunista que se presente un cambio que no asegura la transparencia que reclama con urgencia la democracia colombiana.