Legislatura excepcional

Julio 19, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-19 Por: Editorial .

Precedido del revuelo causado por el comunicado de la Corte constitucional sobre su sentencia acerca de las sesiones virtuales, el Congreso de la República instala una nueva legislatura. Y no son muchas las expectativas sobre las reformas que necesita el país y reclaman los colombianos para la buena marcha de su democracia.



No obstante la insistencia de algunos congresistas en asistir de manera presencial pues consideran que es ilegal y antidemocrática la sesión virtual, todo está listo para la ceremonia de instalación, el discurso del Presidente de la República, la réplica de la oposición y las votaciones para elegir los dignatarios. Todo ello tendrá las seguridades para garantizar el voto secreto y los escrutinios respectivos, para lo cual se contará con la vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación.



Como es también una tradición, ya se conocen los acuerdos entre las fuerza políticas para distribuir los cargos directivos en el Senado y la Cámara de Representantes, cumpliendo tanto los mandamientos constitucionales como las alianzas entre las bancadas legislativas. También se conocen los pactos, tanto el que parece garantizar la mayoría para una coalición que respalda las iniciativas del gobierno como el que representa los distintos matices de la oposición.



De ahí en adelante, no se sabe aún de una agenda que asegure el paso a cambios fundamentales como la reforma a la política, al sistema electoral, a la Justicia, al régimen de salud o contra la corrupción. Así mismo no es posible encontrar asomos sobre la redefinición cada vez más acuciante de las relaciones del Estado con la provincia para contener el cada vez más asfixiante centralismo, a pesar de que la inmensa mayoría de los congresistas provienen de las regiones colombianas.



Pero sí se sabe de la ya tradicional disputa por el futuro de los acuerdos con las Farc, así como los debates que involucran a la Justicia Especial de Paz. Lo que está quedando en claro sin embargo es que la emergencia producida por el coronavirus cambió en forma dramática el escenario, obligando al Gobierno a recurrir a la emergencia económica y de salud, y a tomar decisiones de carácter legislativo que demandan el control constitucional y político, este último responsabilidad del Congreso.



Es este aspecto el que debería demandar el mayor esfuerzo del Legislativo. La crisis causada por la pandemia tiene tal profundidad que la incertidumbre puede ser el marco de lo que pase durante los próximos meses y años en materia fiscal, en la economía y en la actividad política y social. Y aspectos como los planes de desarrollo o los presupuestos nacionales, departamentales y municipales tendrán que ser revisados y adaptados a las nuevas realidades que está atravesando la Nación.



Así, la legislatura que se inicia será excepcional, donde el control político y la superación de la crisis en que están inmersos nuestro país y el mundo serán los campos de acción del Legislativo. Los colombianos esperan que los congresistas como voceros de la voluntad popular estén a la altura de las circunstancias.